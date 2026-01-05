DWS Investment sous les 5% du capital et des votes de Viridien
Publié le 05/01/2026 à 18:24
Ce franchissement de seuils résulte d'une restitution d'actions Viridien détenues à titre de collatéral.
