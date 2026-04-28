DZ Bank abaisse légèrement sa cible sur Boeing

L'analyste confirme son conseil à l'achat sur le titre, assorti d'un objectif de cours timidement revu à la baisse, de 270 à 268 USD.

DZ Bank met en avant les résultats trimestriels (publiés le 22 avril) supérieurs aux attentes, avec une progression marquée du résultat opérationnel et une nette amélioration séquentielle de la rentabilité. La note souligne que la reprise est tirée par l'ensemble des divisions, en particulier la défense, dont l'activité bénéficie d'une forte demande et de volumes en hausse.



D'après le bureau d'études, le redressement de la production aéronautique se confirme, tandis que le cash-flow reste en amélioration malgré un niveau encore négatif.



Le broker ajoute enfin que la montée en cadence des livraisons et la stabilisation attendue de la production devraient soutenir une amélioration progressive des flux de trésorerie et des résultats.