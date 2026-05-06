La banque allemande rappelle qu'à la fin du mois d'avril, la société américaine de biotechnologie avait publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes du marché. Amgen avait dévoilé des revenus de 8,618 milliards de dollars, en hausse de 5,76%. Quant au bénéfice par action, il avait été annoncé à 5,15 dollars, loin des 4,75 dollars attendus.
Grâce à ces bonnes données, l'entreprise avait relevé à la marge certains de ses objectifs financiers annuels. Le chiffre d'affaires annuel est désormais attendu entre 37,1 et 38,5 milliards de dollars, contre de 37 à 38,4 milliards de dollars précédemment. Quant au bénéfice par action, initialement prévu entre 15,45 et 16,94 dollars, il devrait finalement se situer entre 15,62 et 17,10 dollars.
Parmi les points faibles, DZ Bank relève que le médicament contre l'arthrite Enbrel a vu ses ventes chuter de 37% en raison de la concurrence des génériques.
En revanche, les analystes ont plusieurs arguments d'investissement : un portefeuille très diversifié avec une forte position dans les maladies rares, ainsi que le potentiel "massif" du MariTide comme alternative aux traitements actuels contre l'obésité. En revanche, DZ Bank estime qu'il faudra surveiller la pression croissante sur les prix des biosimilaires, et l'érosion des ventes de produits historiques comme Enbrel ou Neupogen face à la concurrence.
Amgen Inc. figure parmi les 1ers groupes mondiaux de biotechnologie. Le CA par source de revenus se répartit comme suit :
- ventes de médicaments (95,6%) : médicaments destinés au traitement des cancers, des troubles métaboliques, des maladies osseuses, des insuffisances rénales, de l'hémophilie, etc. ;
- autres (4,4%) : notamment royalties.
71,9% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.