DZ Bank anticipe des turbulences pour Puma, mais se montre confiant pour 2027
Puma pourrait traverser une zone de turbulences à court terme en raison d'une refonte stratégique de son réseau de distribution, mais cette période de disette commerciale devrait aussi jeter les bases d'une croissance plus saine à l'horizon 2027, estiment les analystes de DZ Bank.
Dans une note diffusée vendredi après-midi, l'établissement germanique dit anticiper un recul du chiffre d'affaires d'environ 10% au deuxième trimestre, sur fond de réorganisation des canaux de distribution, un élément qui devrait temporairement peser sur l'activité des régions clés que sont l'Amérique du Nord et EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).
DZ explique que Puma a choisi de réduire délibérément sa dépendance envers les grossistes à bas prix, avec l'objectif de renforcer ses propres canaux de vente directs afin d'augmenter la part des produits vendus au prix fort une stratégie visant à monter en gamme et à revaloriser l'image de la marque.
Une dimension spéculative à prendre en compte
Concernant les spéculations entourant la participation d'Anta Sports, la banque reconnaît l'existence d'un intérêt spéculatif potentiel sur long terme, précisant qu'une fois que le redressement de la marque sera plus visible, le groupe chinois pourrait envisager de déposer une offre publique d'achat sur le reste des actions qu'il ne détient pas encore.
Sa recommandation reste à "conserver" avec une valeur intrinsèque fixée à 26 euros.
A la Bourse de Francfort, l'action Puma progressait de plus de 0,5% vendredi dans le sillage de ces propos, surperformant un marché allemand en repli de 1,4%.
PUMA SE est une société basée en Allemagne spécialisée dans la conception, le développement, la vente et la commercialisation de chaussures, de vêtements et d’accessoires de sport. Les segments d’activité de la société comprennent l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA), les Amériques (Amérique du Nord et Amérique latine) et l’Asie-Pacifique. La société propose des produits de haute performance ainsi que des articles de style sportif à travers six divisions : Teamsport, Running and Training, Basketball, Golf, Motorsport, Sportstyle, Accessories and Licensing. La société commercialise les produits des marques PUMA et COBRA Golf par le biais du commerce de gros et de détail, ainsi que par la vente directe aux consommateurs dans ses magasins physiques et en ligne. Elle commercialise et distribue ses produits à l’échelle mondiale, principalement par l’intermédiaire de ses filiales présentes dans environ 120 pays. Pour divers segments de produits, tels que les parfums, les lunettes et les montres, la société octroie des licences autorisant des partenaires indépendants à concevoir, développer et vendre ces produits.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.