DZ Bank anticipe des turbulences pour Puma, mais se montre confiant pour 2027

Puma pourrait traverser une zone de turbulences à court terme en raison d'une refonte stratégique de son réseau de distribution, mais cette période de disette commerciale devrait aussi jeter les bases d'une croissance plus saine à l'horizon 2027, estiment les analystes de DZ Bank.

Dans une note diffusée vendredi après-midi, l'établissement germanique dit anticiper un recul du chiffre d'affaires d'environ 10% au deuxième trimestre, sur fond de réorganisation des canaux de distribution, un élément qui devrait temporairement peser sur l'activité des régions clés que sont l'Amérique du Nord et EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).



DZ explique que Puma a choisi de réduire délibérément sa dépendance envers les grossistes à bas prix, avec l'objectif de renforcer ses propres canaux de vente directs afin d'augmenter la part des produits vendus au prix fort une stratégie visant à monter en gamme et à revaloriser l'image de la marque.



Une dimension spéculative à prendre en compte



Concernant les spéculations entourant la participation d'Anta Sports, la banque reconnaît l'existence d'un intérêt spéculatif potentiel sur long terme, précisant qu'une fois que le redressement de la marque sera plus visible, le groupe chinois pourrait envisager de déposer une offre publique d'achat sur le reste des actions qu'il ne détient pas encore.



Sa recommandation reste à "conserver" avec une valeur intrinsèque fixée à 26 euros.



A la Bourse de Francfort, l'action Puma progressait de plus de 0,5% vendredi dans le sillage de ces propos, surperformant un marché allemand en repli de 1,4%.