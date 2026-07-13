DZ Bank confirme son conseil sur Fraport

L'analyste maintient sa note d'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 93 EUR.

Selon DZ Bank, le recul de 1,7% du trafic passagers à l'aéroport de Francfort en juin, ainsi que l'abaissement des prévisions de trafic pour 2026, pourraient peser légèrement sur les estimations concernant l'activité de Francfort.



Le broker souligne toutefois que Fraport a confirmé ses perspectives financières pour 2026, estimant que les performances des activités internationales et les marges de sécurité disponibles devraient permettre de compenser en partie la faiblesse observée à Francfort.



La note indique enfin que les résultats du deuxième trimestre, attendus le 6 août, constitueront le prochain catalyseur, avec une attention portée à l'évolution opérationnelle à Francfort, à la solidité des activités internationales et à la capacité du groupe à tenir ses objectifs financiers.



Aux alentours de 10h, le titre progressait de quelque 0,9% à la Bourse de Francfort.