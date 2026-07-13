Selon DZ Bank, le recul de 1,7% du trafic passagers à l'aéroport de Francfort en juin, ainsi que l'abaissement des prévisions de trafic pour 2026, pourraient peser légèrement sur les estimations concernant l'activité de Francfort.
Le broker souligne toutefois que Fraport a confirmé ses perspectives financières pour 2026, estimant que les performances des activités internationales et les marges de sécurité disponibles devraient permettre de compenser en partie la faiblesse observée à Francfort.
La note indique enfin que les résultats du deuxième trimestre, attendus le 6 août, constitueront le prochain catalyseur, avec une attention portée à l'évolution opérationnelle à Francfort, à la solidité des activités internationales et à la capacité du groupe à tenir ses objectifs financiers.
Aux alentours de 10h, le titre progressait de quelque 0,9% à la Bourse de Francfort.
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide est un opérateur aéroportuaire mondial basé en Allemagne, dont l'activité principale est l'exploitation de l'aéroport de Francfort-sur-le-Main. La société opère à travers quatre segments : L'aviation, le commerce de détail et l'immobilier, les services d'assistance en escale et les activités et services internationaux. Le secteur de l'aviation exploite principalement les infrastructures terrestres et aériennes du site de Francfort. Le secteur de la vente au détail et de l'immobilier est responsable en particulier du développement commercial du site de Francfort, y compris les activités de vente au détail ainsi que l'immobilier et les terrains. Le secteur des services au sol comprend les services de chargement, de bagages et de passagers, le transport du courrier aérien et des bagages, ainsi que la manutention du fret à l'aéroport de Francfort. Le segment Activités et services internationaux comprend notamment l'acquisition, l'exploitation, le développement et l'expansion d'aéroports à l'étranger. En outre, la société offre des services de planification et de conseil ainsi que des services informatiques et de gestion des installations.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.