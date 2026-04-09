Selon le broker, la grève du syndicat UFO, bien que "gérable à court terme", constitue un signal supplémentaire de "pression persistante sur les coûts et la restructuration". L'impact immédiat d'un arrêt de travail d'une journée devrait rester limité, note toutefois DZ Bank.

Le bureau d'études souligne néanmoins que les risques portent davantage sur une escalade du conflit social, susceptible d'entraîner une hausse des coûts de personnel et d'accroître l'incertitude opérationnelle, dans un contexte déjà tendu avec les pilotes.

D'après DZ Bank, le management devrait contenir les effets à court terme sans dévier de sa stratégie de réduction des coûts et de flexibilité. Le broker n'identifie pas à ce stade de catalyseur suffisant pour revoir ses estimations, les enjeux étant surtout liés au sentiment de marché et au risque d'exécution.