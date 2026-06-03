DZ Bank confirme son conseil sur Rheinmetall

L'analyste reste à l'achat sur le titre du spécialiste allemande de la défense, avec un objectif de cours inchangé de 2 198 euros.

DZ Bank revient sur le contrat remporté par Rheinmetall en Roumanie estimé à 5,7 MdsEUR portant sur des véhicules blindés, des systèmes de défense aérienne, des munitions et des navires. Le contrat doit être attribué à travers la coentreprise Romanian Military Vehicle Systems.



Selon l'analyste, cet accord renforce la visibilité du carnet de commandes du groupe et soutient ses perspectives de croissance à moyen terme. Le projet comprend notamment plus de 290 véhicules de combat d'infanterie ainsi que des capacités de production locales.



Le bureau d'études estime également que ce succès pourrait ouvrir la voie à d'autres contrats dans les domaines de la maintenance, de la modernisation et des munitions. Malgré une valorisation jugée exigeante, DZ Bank considère Rheinmetall comme l'une des valeurs les mieux positionnées pour bénéficier de l'augmentation des dépenses de défense en Europe.