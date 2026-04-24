DZ Bank confirme son conseil "vendre" sur RTX

L'analyste pointe une valorisation élevée et craint que le prix du kérosène en pèse trop sur l'activité. Son objectif de cours reste maintenu à 160 USD.

Après la publication trimestrielle de RTX, DZ Bank estime que la dynamique opérationnelle du groupe reste solide. Le début d'exercice est ainsi jugé "dynamique", notamment grâce à la division Pratt & Whitney.



Le bureau d'études souligne toutefois que la hausse marquée du prix du kérosène pourrait peser sur le trafic aérien et donc sur la demande, tandis que certains besoins de maintenance devraient rester temporaires.



DZ Bank ajoute aussi que la valorisation lui apparaît élevée, avec des multiples situés au-dessus des moyennes historiques, ce qui limite le potentiel du titre.

Enfin, l'analyste évoque des risques en matière de gouvernance et d'ESG ainsi que sur le flux de trésorerie libre, affecté par des coûts liés à des problèmes techniques.