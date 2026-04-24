Après la publication trimestrielle de RTX, DZ Bank estime que la dynamique opérationnelle du groupe reste solide. Le début d'exercice est ainsi jugé "dynamique", notamment grâce à la division Pratt & Whitney.
Le bureau d'études souligne toutefois que la hausse marquée du prix du kérosène pourrait peser sur le trafic aérien et donc sur la demande, tandis que certains besoins de maintenance devraient rester temporaires.
DZ Bank ajoute aussi que la valorisation lui apparaît élevée, avec des multiples situés au-dessus des moyennes historiques, ce qui limite le potentiel du titre. Enfin, l'analyste évoque des risques en matière de gouvernance et d'ESG ainsi que sur le flux de trésorerie libre, affecté par des coûts liés à des problèmes techniques.
RTX Corporation figure parmi les leaders mondiaux de l'aéronautique et de la défense. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- aéronautique (37,1% ; Pratt & Whitney) : conception et fabrication de moteurs d'avions civils et militaires, turbines à gaz, moteurs-fusées et systèmes de propulsion ;
- systèmes de missiles et systèmes intégrés de défense aérienne et antimissile (31,5% ; Raytheon) : conception et fabrication de systèmes d'armes, missiles, munitions, projectiles, systèmes de radars, équipements de contrôle et de surveillance, systèmes de communication, d'information, de détection et d'imagerie, etc. ;
- systèmes de navigation aérienne (31,1% ; Collins Aerospace) : production de systèmes électriques, électroniques et mécaniques pour aéronefs (compresseurs, contrôle d'avion, etc.), hélicoptères civils et militaires, etc. ;
- autres (0,3%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (72,4%) et de services (27,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (84,4%), Europe (6,1%), Asie-Pacifique (3,2%), Afrique du Nord et Moyen Orient (0,4%) et autres (5,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.