DZ Bank fait le point sur Tesla, notamment sur Optimus
Dans une étude, DZ Bank se focalise sur le robot humanoïde de Tesla et sur les perspectives du géant américain pour l'exercice 2026, avant la publication des résultats du deuxième trimestre programmée ce soir après la clôture des marchés américains.
La banque allemande commence par rappeler qu'Elon Musk voit dans le robot humanoïde Optimus le principal moteur de valeur de Tesla, de très loin. Il a chiffré sa part dans la valeur de l'entreprise jusqu'à 80% et s'attend à ce que le couplage de l'IA et de la robotique déclenche une "explosion de l'économie mondiale" au moment où l'IA dépassera les capacités cognitives de l'humain.
Les analystes de DZ Bank relativisent toutefois rapidement ces déclarations en indiquant qu'elles sont typiquement visionnaires tout en étant polarisantes. Ils estiment qu'une part de marché à deux chiffres dans les pays occidentaux paraît réaliste, mais la dominance globale face à la concurrence chinoise subventionnée par l'Etat semble difficilement atteignable.
Au niveau de la production, Tesla a interrompu la fabrication de ses modèles de véhicules S et X afin de produire son robot en petite série dès la fin juillet 2026. Une deuxième usine dédiée à Optimus sur le site de la Gigafactory au Texas devrait débuter sa production au cours de l'été prochain.
En ce qui concerne les perspectives, DZ Bank rappelle que Tesla accélère sa transformation en un groupe IA et de robotique. L'activité automobile classique vise un objectif mondial annuel d'environ 1,69 million de livraisons. La société a également récemment porté à plus de 25 MdsUSD ses investissements matériels prévus pour l'IA, la robotique et les robotaxis.
Pour les analystes, le cours actuel de l'action intègre déjà en grande partie ces excellentes perspectives opérationnelles et le potentiel futur. La recommandation de DZ Bank reste donc à conserver sur le titre Tesla, avec un objectif de cours à 385 USD.
Tesla, Inc. est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de véhicules électriques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules automobiles (69,4%) ;
- vente de systèmes de production et de stockage d'énergie (13,5%) ;
- prestations de services (13,2%) : notamment prestations de maintenance et de réparation. Par ailleurs, le groupe développe une activité de vente de composants de groupes motopropulseurs pour véhicules électriques ;
- crédit automobile (2,1%) ;
- location de véhicules (1,8%).
A fin 2025, le groupe dispose de 8 sites de production implantés aux Etats-Unis (5), en Chine (2) et en Allemagne.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,2%), Chine (22,1%) et autres (27,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.