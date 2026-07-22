DZ Bank fait le point sur Tesla, notamment sur Optimus

Dans une étude, DZ Bank se focalise sur le robot humanoïde de Tesla et sur les perspectives du géant américain pour l'exercice 2026, avant la publication des résultats du deuxième trimestre programmée ce soir après la clôture des marchés américains.

La banque allemande commence par rappeler qu'Elon Musk voit dans le robot humanoïde Optimus le principal moteur de valeur de Tesla, de très loin. Il a chiffré sa part dans la valeur de l'entreprise jusqu'à 80% et s'attend à ce que le couplage de l'IA et de la robotique déclenche une "explosion de l'économie mondiale" au moment où l'IA dépassera les capacités cognitives de l'humain.



Les analystes de DZ Bank relativisent toutefois rapidement ces déclarations en indiquant qu'elles sont typiquement visionnaires tout en étant polarisantes. Ils estiment qu'une part de marché à deux chiffres dans les pays occidentaux paraît réaliste, mais la dominance globale face à la concurrence chinoise subventionnée par l'Etat semble difficilement atteignable.



Au niveau de la production, Tesla a interrompu la fabrication de ses modèles de véhicules S et X afin de produire son robot en petite série dès la fin juillet 2026. Une deuxième usine dédiée à Optimus sur le site de la Gigafactory au Texas devrait débuter sa production au cours de l'été prochain.



En ce qui concerne les perspectives, DZ Bank rappelle que Tesla accélère sa transformation en un groupe IA et de robotique. L'activité automobile classique vise un objectif mondial annuel d'environ 1,69 million de livraisons. La société a également récemment porté à plus de 25 MdsUSD ses investissements matériels prévus pour l'IA, la robotique et les robotaxis.



Pour les analystes, le cours actuel de l'action intègre déjà en grande partie ces excellentes perspectives opérationnelles et le potentiel futur. La recommandation de DZ Bank reste donc à conserver sur le titre Tesla, avec un objectif de cours à 385 USD.