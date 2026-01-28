Dans une note diffusée cet après-midi, la banque allemande - qui affiche une valeur intrinsèque de 650 euros sur l'action - estime que le groupe de luxe a présenté des performances solides, qui ont répondu en grande partie aux attentes de la communauté financière.
De son point de vue, le propriétaire des marques Christian Dior, Kenzo, Guerlain ou encore Moët & Chandon et Ruinart, a réussi à générer une hausse de son chiffre d'affaires en données organiques au second semestre, notamment grâce à la reprise de l'activité en Asie (hors Japon) et aux Etats-Unis, une tendance qui le rend optimiste pour l'avenir.
L'établissement basé à Francfort considère, en conséquence, que la baisse d'environ 7% de son cours de Bourse aujourd'hui à Paris apparaît démesurée et constitue, selon lui, une opportunité d'achat intéressante, ce qui l'amène à désormais conseiller l'action à l'achat.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE est le leader mondial des produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- articles de mode et de maroquinerie (48,5%) : marques Louis Vuitton, Kenzo, Celine, Fendi, Marc Jacobs, Givenchy, etc. ;
- montres et bijoux (12,5%) : marques Bulgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet, Fred, Tiffany, etc. ;
- parfums et produits cosmétiques (9,9%) : parfums (marques Christian Dior, Guerlain, Loewe, Kenzo, etc.), produits de maquillage (Make Up For Ever, Guerlain, Acqua di Parma, etc.), etc. ;
- vins et spiritueux (6,9%) : champagnes (marques Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot Ponsardin, Dom Pérignon, etc. ; n° 1 mondial), vins (Cape Mentelle, Château D'Yquem, etc.), cognacs (notamment Hennessy ; n° 1 mondial), whisky (notamment Glenmorangie), etc.
Le solde du CA (22,2%) concerne essentiellement une activité de distribution sélective assurée au travers des chaînes Sephora, DFS et des grands magasins Le Bon Marché et La Samaritaine.
A fin 2024, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 6 307 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (8,3%), Europe (17,2%), Japon (8,8%), Asie (27,5%), Etats-Unis (25,4%) et autres (12,8%).
