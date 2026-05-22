Si Stellantis souhaite conserver ses 14 marques, le groupe va néanmoins concentrer ses efforts sur Jeep et RAM aux Etats-Unis et sur Peugeot et FIAT en dehors "de la région très rentable d'Amérique du Nord".

Aux Etats-Unis, l'objectif du constructeur automobile est de faire passer sa part de marché de 7,6 % actuellement à 10 % environ. La hausse de la part de marché, associée au déploiement de variantes de modèles plus rentables, devrait permettre à la marge opérationnelle de cette région de s'établir entre 8 et 10 %, contre 1,6 % seulement au premier trimestre 2026.

Stellantis a également annoncé de nombreux partenariats : technologiques avec Qualcomm pour les puces et Wayve pour les systèmes d'aide à la conduite, et automobiles avec le groupe chinois Dongfeng et Jaguar Land Rover.

En conclusion, DZ Bank estime que "le groupe a fixé ses lignes directrices pour les années à venir. Le mix combinant rationalisation des plateformes, élargissement et montée en gamme des segments de modèles aux États-Unis, et coopérations technologiques/automobiles rend l'objectif à moyen terme d'une rentabilité accrue tout à fait atteignable". Les analystes rappellent toutefois que les investisseurs vont devoir faire preuve de patience.

La recommandation est inchangée à l'achat, de même que l'objectif de cours à 7,75 euros.