DZ Bank prône la patience sur Stellantis et reste à l'achat
Dans une note, DZ Bank estime que la journée investisseurs de Stellantis a apporté de la clarté avec un plan d'actions qui devrait permettre de générer des économies de coûts, notamment via une réduction des plateformes de fabrication. Cela devrait entraîner une diminution de la complexité entre les modèles et les régions.
Si Stellantis souhaite conserver ses 14 marques, le groupe va néanmoins concentrer ses efforts sur Jeep et RAM aux Etats-Unis et sur Peugeot et FIAT en dehors "de la région très rentable d'Amérique du Nord".
Aux Etats-Unis, l'objectif du constructeur automobile est de faire passer sa part de marché de 7,6 % actuellement à 10 % environ. La hausse de la part de marché, associée au déploiement de variantes de modèles plus rentables, devrait permettre à la marge opérationnelle de cette région de s'établir entre 8 et 10 %, contre 1,6 % seulement au premier trimestre 2026.
Stellantis a également annoncé de nombreux partenariats : technologiques avec Qualcomm pour les puces et Wayve pour les systèmes d'aide à la conduite, et automobiles avec le groupe chinois Dongfeng et Jaguar Land Rover.
En conclusion, DZ Bank estime que "le groupe a fixé ses lignes directrices pour les années à venir. Le mix combinant rationalisation des plateformes, élargissement et montée en gamme des segments de modèles aux États-Unis, et coopérations technologiques/automobiles rend l'objectif à moyen terme d'une rentabilité accrue tout à fait atteignable". Les analystes rappellent toutefois que les investisseurs vont devoir faire preuve de patience.
La recommandation est inchangée à l'achat, de même que l'objectif de cours à 7,75 euros.
Stellantis N.V. figure parmi les principaux constructeurs automobiles mondiaux. L'activité s'organise essentiellement autour de 4 pôles :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires : marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys ;
- vente de véhicules de luxe : marques Maserati et DS Automobiles ;
- vente d'équipements automobiles : systèmes d'intérieur, sièges d'automobile, extérieurs d'automobile, systèmes de contrôle des émissions, etc. ;
- autres : prestations de financement des ventes (achat, location, crédit-bail, etc.), prestations de services après-vente, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (0,8%), Amérique du Nord (41,6%), France (10,3%), Brésil (7,6%), Italie (6,8%), Allemagne (5,2%), Royaume-Uni (5%), Turquie (3,8%), Espagne (2,7%), Belgique (1,5%), Chine (0,2%) et autres (14,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.