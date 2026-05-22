DZ Bank prône la patience sur Stellantis et reste à l'achat

Dans une note, DZ Bank estime que la journée investisseurs de Stellantis a apporté de la clarté avec un plan d'actions qui devrait permettre de générer des économies de coûts, notamment via une réduction des plateformes de fabrication. Cela devrait entraîner une diminution de la complexité entre les modèles et les régions.

Si Stellantis souhaite conserver ses 14 marques, le groupe va néanmoins concentrer ses efforts sur Jeep et RAM aux Etats-Unis et sur Peugeot et FIAT en dehors "de la région très rentable d'Amérique du Nord".



Aux Etats-Unis, l'objectif du constructeur automobile est de faire passer sa part de marché de 7,6 % actuellement à 10 % environ. La hausse de la part de marché, associée au déploiement de variantes de modèles plus rentables, devrait permettre à la marge opérationnelle de cette région de s'établir entre 8 et 10 %, contre 1,6 % seulement au premier trimestre 2026.



Stellantis a également annoncé de nombreux partenariats : technologiques avec Qualcomm pour les puces et Wayve pour les systèmes d'aide à la conduite, et automobiles avec le groupe chinois Dongfeng et Jaguar Land Rover.



En conclusion, DZ Bank estime que "le groupe a fixé ses lignes directrices pour les années à venir. Le mix combinant rationalisation des plateformes, élargissement et montée en gamme des segments de modèles aux États-Unis, et coopérations technologiques/automobiles rend l'objectif à moyen terme d'une rentabilité accrue tout à fait atteignable". Les analystes rappellent toutefois que les investisseurs vont devoir faire preuve de patience.



La recommandation est inchangée à l'achat, de même que l'objectif de cours à 7,75 euros.