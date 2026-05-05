La banque allemande a maintenu sa recommandation à l'achat, en diminuant son objectif de cours de 131 à 128 dollars.
Les analystes relèvent que le laboratoire a enregistré un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 5%, ou de 3% à changes constants, dépassant le consensus qui était logé à 15,8 milliards de dollars. En outre, ils notent que la comptabilisation de l'acquisition de Cidara a fait bondir les dépenses de R&D de 247%, à 12,6 milliards de dollars. Partant, le bénéfice par action ajusté est tombé à -1,28 dollar, un résultat toutefois moins sévère que le consensus qui était à -1,47 dollar.
Au niveau des prévisions, le groupe a relevé son objectif de chiffre d'affaires, qui est désormais attendu entre 65,8 et 67 milliards de dollars, contre de 65,5 à 67 milliards de dollars précédemment.
Merck & Co., Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques et de vaccins vendus sous ordonnance. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits pharmaceutiques (73,9%) : destinés au traitement de l'hypertension, de l'ostéoporose, de l'athérosclérose, des maladies respiratoires, bactériennes et fongiques, ophtalmologiques et urologiques, de la migraine aigue, de la perte de cheveux chez l'homme, etc. ;
- vente de vaccins (15,5%) ;
- vente de produits de santé animale (9,8%) ;
- autres (0,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (56,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (22,4%), Amérique latine (5,2%), Asie-Pacifique (4,6%), Japon (4,2%), Chine (3%) et autres (4,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.