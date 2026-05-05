DZ Bank réduit légèrement sa cible de cours sur Merck & Co

Merck & Co en légère hausse (0,40%, à 113,56 dollars) après une note de DZ Bank dans laquelle la cible de cours sur le titre a pourtant été légèrement abaissée.

La banque allemande a maintenu sa recommandation à l'achat, en diminuant son objectif de cours de 131 à 128 dollars.



Les analystes relèvent que le laboratoire a enregistré un chiffre d'affaires de 16,3 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 5%, ou de 3% à changes constants, dépassant le consensus qui était logé à 15,8 milliards de dollars. En outre, ils notent que la comptabilisation de l'acquisition de Cidara a fait bondir les dépenses de R&D de 247%, à 12,6 milliards de dollars. Partant, le bénéfice par action ajusté est tombé à -1,28 dollar, un résultat toutefois moins sévère que le consensus qui était à -1,47 dollar.



Au niveau des prévisions, le groupe a relevé son objectif de chiffre d'affaires, qui est désormais attendu entre 65,8 et 67 milliards de dollars, contre de 65,5 à 67 milliards de dollars précédemment.