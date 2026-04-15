DZ Bank réduit son objectif sur Hermès, mais reste à l'achat
DZ Bank a annoncé mercredi avoir abaissé sa valeur intrinsèque sur Hermès, la ramenant à 2 100 euros contre 2 600 euros précédemment, suite aux ventes trimestrielles inférieures aux attentes publiées dans la matinée par la maison de luxe parisienne.
La banque allemande, qui explique que cette contre-performance est due en partie à l'impact du conflit au Moyen-Orient, juge que la baisse de 8% du titre ayant suivi la publication est excessive et qu'elle ne reflète pas pleinement les fondamentaux de la société.
DZ Bank rappelle à ce titre que la direction d'Hermès s'est montrée confiante quant aux perspectives d'avenir, malgré un environnement géopolitique incertain.
Une valorisation jugée attractive
Les analystes s'attendent ainsi à ce que les métiers de la maroquinerie, coeur historique de l'activité du groupe, demeurent le principal moteur de sa croissance au cours des prochains trimestres.
Selon la banque, cette dynamique devrait permettre à Hermès de maintenir des marges relativement élevées, tout en soutenant sa rentabilité à moyen terme.
Malgré la révision à la baisse de son objectif, l'établissement germanique considère que l'action Hermès présente une valorisation attractive au regard de son historique et confirme sa recommandation d'achat sur le titre.
Hermès International est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de luxe. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de maroquinerie et de sellerie (44,2%) : sacs, bagages, produits de petite maroquinerie, agendas, objets d'écriture, selles, brides, objets et vêtements d'équitation, etc. ;
- vêtements, chaussures et accessoires (28,3%) ;
- articles de soie et produits textiles (6%) ;
- articles d'horlogerie (3,4%) ;
- parfums et produits de beauté (3,1%) ;
- autres (15%) : notamment bijoux, produits d'art de vivre et produits d'art de la table.
A fin 2025, le groupe dispose d'un réseau de 294 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (9,8%), Europe (14,8%), Japon (9,9%), Asie-Pacifique (41,9%), Amériques (19,2%) et Moyen-Orient (4,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.