DZ Bank réduit son objectif sur Hermès, mais reste à l'achat

DZ Bank a annoncé mercredi avoir abaissé sa valeur intrinsèque sur Hermès, la ramenant à 2 100 euros contre 2 600 euros précédemment, suite aux ventes trimestrielles inférieures aux attentes publiées dans la matinée par la maison de luxe parisienne.

La banque allemande, qui explique que cette contre-performance est due en partie à l'impact du conflit au Moyen-Orient, juge que la baisse de 8% du titre ayant suivi la publication est excessive et qu'elle ne reflète pas pleinement les fondamentaux de la société.



DZ Bank rappelle à ce titre que la direction d'Hermès s'est montrée confiante quant aux perspectives d'avenir, malgré un environnement géopolitique incertain.



Une valorisation jugée attractive



Les analystes s'attendent ainsi à ce que les métiers de la maroquinerie, coeur historique de l'activité du groupe, demeurent le principal moteur de sa croissance au cours des prochains trimestres.



Selon la banque, cette dynamique devrait permettre à Hermès de maintenir des marges relativement élevées, tout en soutenant sa rentabilité à moyen terme.



Malgré la révision à la baisse de son objectif, l'établissement germanique considère que l'action Hermès présente une valorisation attractive au regard de son historique et confirme sa recommandation d'achat sur le titre.