DZ Bank relève sa cible sur Bayer et salue le désendettement
Bayer signe l'une des meilleures performances du DAX 40 à Francfort (+3,36%, à 48,70 euros), après la présentation de ses comptes trimestriels, la confirmation de ses objectifs annuels et une note positive de DZ Bank.
Au cours du deuxième trimestre, les revenus du groupe se sont installés à 10,87 milliards d'euros, en hausse de 2,2% à périmètre et taux de change constants. L'EBITDA hors éléments exceptionnels a progressé de 1,9% pour atteindre 2,14 milliards d'euros. Quant au résultat net du groupe, il est repassé dans le vert à 219 millions d'euros (contre une perte nette de 199 millions d'euros au deuxième trimestre 2025).
Néanmoins, le bénéfice central par action (Core EPS) dévisse de 16,7%, à 0,95 euro, sous l'effet de la normalisation des charges fiscales.
La direction a confirmé ses objectifs financiers annuels, mais a revu à la baisse sa prévision de dette nette de fin d'année, désormais attendue entre 29 et 30 milliards d'euros (contre 32 à 33 milliards initialement). Cet assainissement bilanciel découle de la finalisation d'un accord avec des fonds gérés par Apollo, qui ont apporté une contribution en capital de 3,0 milliards d'euros en échange d'une participation minoritaire dans l'entité regroupant l'activité de contraceptifs de longue durée (LARC) de Bayer.
DZ Bank plutôt emballée
La banque allemande a salué cette publication en mettant l'accent sur la stabilisation opérationnelle, le désendettement et les progrès sur les risques juridiques aux Etats-Unis.
Les analystes ont apprécié la solidité de la division Agrochimie qui a soutenu le deuxième trimestre avec notamment une hausse de 30% de l'Ebitda de la division Crop Science, à 902 millions d'euros, qui a compensé les faiblesses de la division Pharmacie.
Parmi les autres points forts de cette publication selon DZ Bank, la prévision de dette qui a été drastiquement revue à la baisse, grâce à l'accord avec Apollo.
Enfin, le groupe dispose d'une visibilité accrue grâce à l'accord-cadre collectif de 7,25 milliards de dollars et au jugement favorable et indépendant rendu par la Cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire Durnell.
La recommandation de DZ Bank est toujours à l'achat sur le titre Bayer, mais l'objectif de cours a été relevé de 54 à 60 euros.
Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits agrochimiques (47,5%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ;
- produits pharmaceutiques (39,1%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ;
- produits OTC et suppléments nutritionnels (12,7%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,7%), Suisse (1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (22,9%), Etats-Unis (33,1%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,6%), Asie-Pacifique (8,9%), Brésil (9,6%) et Amérique latine (7,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.