DZ Bank relève sa recommandation sur Applied Materials

DZ Bank relève sa recommandation sur Applied Materials de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours porté de 340 USD à 500 USD, au lendemain de la publication trimestrielle de l'équipementier pour l'industrie des puces.

Le broker allemand salue ainsi de très bons chiffres au titre de son 2e trimestre 2025-2026, avec des ventes et profits records, et des prévisions encore meilleures, soulignant que la direction prévoit une forte croissance dans les prochaines années.



"La forte demande de processeurs et de puces mémoire pour les applications d'IA stimule à la fois les ventes de machines et les services", ajoute DZ Bank, qui affirme donc augmenter considérablement ses estimations pour le groupe.