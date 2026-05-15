DZ Bank relève sa recommandation sur Applied Materials
DZ Bank relève sa recommandation sur Applied Materials de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours porté de 340 USD à 500 USD, au lendemain de la publication trimestrielle de l'équipementier pour l'industrie des puces.
Le broker allemand salue ainsi de très bons chiffres au titre de son 2e trimestre 2025-2026, avec des ventes et profits records, et des prévisions encore meilleures, soulignant que la direction prévoit une forte croissance dans les prochaines années.
"La forte demande de processeurs et de puces mémoire pour les applications d'IA stimule à la fois les ventes de machines et les services", ajoute DZ Bank, qui affirme donc augmenter considérablement ses estimations pour le groupe.
Applied Materials, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements destinés à la production de circuits intégrés et de composants semi-conducteurs. Le groupe développe des systèmes utilisés dans les principales étapes du processus de fabrication des puces (systèmes de déposition par vapeur chimique, physique ou par épitaxie, systèmes de photo-masquage, logiciels de contrôle, etc.).
Le CA par secteur d'activité se ventile entre industrie des semi-conducteurs (73,3%), industrie des écrans plats (22,5%) et autres (4,2% ; industries photovoltaïque et électronique).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (10,8%), Chine (30,1%), Taiwan (24,2%), Corée (19,8%), Japon (8%), Asie (3,8%) et Europe (3,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.