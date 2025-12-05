DZ Bank relève sa recommandation sur Stellantis de "vendre" à "achat"

DZ Bank a annoncé vendredi avoir relevé de "vendre" à "acheter" sa recommandation sur le titre Stellantis, avec un valeur intrinsèque portée de 7,5 à 13 euros.



La banque allemande estime que l'assouplissement des directives d'efficacité énergétique aux Etats-Unis par l'administration Trump conjugué à la perspective d'un report de l'interdiction des moteurs thermiques en Europe qui était jusqu'ici prévue à horizon 2035 devrait bénéficier aux constructeurs automobiles.



Pour l'établissement germanique, la technologie des moteurs à combustion bien éprouvée par l'industrie automobile demeure de loin la plus rentable, ce qui pourrait soutenir les marges des entreprises. Par ailleurs, la pression pour investir massivement dans les véhicules électriques et les technologies de batteries pourrait être appelée à temporairement s'alléger, ajoute DZ.