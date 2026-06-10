DZ Bank reste confiante sur Continental

Continental bouge peu à Francfort (+0,20%, à 68,48 euros) après une note de DZ Bank dans laquelle la recommandation sur le titre est laissée à acheter, avec une cible de cours à 79 euros.

Dans cette note, les analystes indiquent que le management du pneumaticien allemand considère que le processus de vente de ContiTech est dans les temps. Sa conclusion est attendue au cours des prochains mois. Cette cession devrait permettre de supprimer environ 3 000 postes dans le monde, dont 1 600 en Allemagne, de réaliser des économies de coûts de l'ordre de 150 millions d'euros par an d'ici 2028. Enfin, le produit de la vente devrait pouvoir financer des rachats d'actions et/ou permettre un dividende exceptionnel.



La banque allemande revient également sur les résultats du premier trimestre et estime que Continental a dépassé les attentes sur les trois premiers mois de l'année. Le groupe a notamment dévoilé une marge d'Ebit ajustée de 11,9%, contre 11,4% attendu par le consensus. Continental a également confirmé ses objectifs annuels : un chiffre d'affaires compris entre 18 et 19 milliards d'euros, et une marge d'Ebit ajustée de 11 à 12,5%. Le management a, en outre, indiqué que les effets négatifs du contexte géopolitique devraient être largement compensé par des mesures internes.