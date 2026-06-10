Dans cette note, les analystes indiquent que le management du pneumaticien allemand considère que le processus de vente de ContiTech est dans les temps. Sa conclusion est attendue au cours des prochains mois. Cette cession devrait permettre de supprimer environ 3 000 postes dans le monde, dont 1 600 en Allemagne, de réaliser des économies de coûts de l'ordre de 150 millions d'euros par an d'ici 2028. Enfin, le produit de la vente devrait pouvoir financer des rachats d'actions et/ou permettre un dividende exceptionnel.
La banque allemande revient également sur les résultats du premier trimestre et estime que Continental a dépassé les attentes sur les trois premiers mois de l'année. Le groupe a notamment dévoilé une marge d'Ebit ajustée de 11,9%, contre 11,4% attendu par le consensus. Continental a également confirmé ses objectifs annuels : un chiffre d'affaires compris entre 18 et 19 milliards d'euros, et une marge d'Ebit ajustée de 11 à 12,5%. Le management a, en outre, indiqué que les effets négatifs du contexte géopolitique devraient être largement compensé par des mesures internes.
Continental AG est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de pneumatiques et d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- pneumatiques (69,9%) : pneus d'automobiles, de véhicules à deux roues, de camions légers, industriels et agricoles, etc. ;
- élastomères techniques (30,1%) : produits en caoutchouc (courroies, tuyaux et durites), matières plastiques destinées aux industries automobile, ferroviaire, minière, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,3%), Europe (34,9%), Amérique du Nord (29,3%), Asie-Pacifique (15,6%) et autres (5,9%).
En septembre 2025, le groupe a procédé à la scission de l'activité de fabrication de systèmes automobiles et de l'activité de production en sous-traitance.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.