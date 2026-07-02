DZ Bank vise 215 euros sur adidas, valide la stratégie "lifestyle + performance"

DZ Bank a réitéré jeudi sa recommandation d'achat sur le titre adidas, avec une valeur intrinsèque maintenue à 215 euros, saluant à la fois la forte dynamique commerciale de la marque aux trois bandes et ses perspectives solides à horizon 2028.

Dans une note de recherche publiée dans l'après-midi, les analystes de la banque allemande mettent en évidence le succès de la stratégie menée par l'équipe de direction de l'équipementier sportif, un "une-deux" tactique qui fait la part belle aux produits de mode du quotidien (lifestyle) comme aux articles de sport de haut niveau (performance) et qui s'avère particulièrement payant.



Vers une croissance à deux chiffres au 2ème trimestre



Selon DZ Bank, la forte désirabilité de la marque aux trois bandes, conjuguée à l'effet d'entraînement des grands événements sportifs, devrait se traduire par une croissance organique des ventes à deux chiffres dans la quasi-totalité des régions au deuxième trimestre.



Cette excellente dynamique opérationnelle pousse les analystes à l'optimisme pour la suite de l'exercice, DZ Bank jugeant notamment qu'un relèvement des objectifs financiers annuels d'adidas ne constituerait "pas une surprise" lors de la prochaine publication des résultats trimestriels.



Une visibilité assurée jusqu'à l'horizon 2028



Au-delà des performances à court terme, la banque allemande se montre rassurée par la feuille de route à moyen terme du groupe, écartant les craintes d'un "trou d'air" post-Mondial avec une visibilité sur l'activité jugée suffisamment claire jusqu'à l'exercice 2028.



DZ Bank conclut en considérant la valorisation actuelle de l'action adidas particulièrement attrayante pour les investisseurs au regard de ces perspectives.



A la Bourse de Francfort, l'action adidas s'adjugeait 1,4% vendredi, à comparer avec un gain de 2,1% au même moment pour l'indice DAX 40. Le titre gagne quasiment 10% cette année.