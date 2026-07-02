DZ Bank vise 215 euros sur adidas, valide la stratégie "lifestyle + performance"
DZ Bank a réitéré jeudi sa recommandation d'achat sur le titre adidas, avec une valeur intrinsèque maintenue à 215 euros, saluant à la fois la forte dynamique commerciale de la marque aux trois bandes et ses perspectives solides à horizon 2028.
Dans une note de recherche publiée dans l'après-midi, les analystes de la banque allemande mettent en évidence le succès de la stratégie menée par l'équipe de direction de l'équipementier sportif, un "une-deux" tactique qui fait la part belle aux produits de mode du quotidien (lifestyle) comme aux articles de sport de haut niveau (performance) et qui s'avère particulièrement payant.
Vers une croissance à deux chiffres au 2ème trimestre
Selon DZ Bank, la forte désirabilité de la marque aux trois bandes, conjuguée à l'effet d'entraînement des grands événements sportifs, devrait se traduire par une croissance organique des ventes à deux chiffres dans la quasi-totalité des régions au deuxième trimestre.
Cette excellente dynamique opérationnelle pousse les analystes à l'optimisme pour la suite de l'exercice, DZ Bank jugeant notamment qu'un relèvement des objectifs financiers annuels d'adidas ne constituerait "pas une surprise" lors de la prochaine publication des résultats trimestriels.
Une visibilité assurée jusqu'à l'horizon 2028
Au-delà des performances à court terme, la banque allemande se montre rassurée par la feuille de route à moyen terme du groupe, écartant les craintes d'un "trou d'air" post-Mondial avec une visibilité sur l'activité jugée suffisamment claire jusqu'à l'exercice 2028.
DZ Bank conclut en considérant la valorisation actuelle de l'action adidas particulièrement attrayante pour les investisseurs au regard de ces perspectives.
A la Bourse de Francfort, l'action adidas s'adjugeait 1,4% vendredi, à comparer avec un gain de 2,1% au même moment pour l'indice DAX 40. Le titre gagne quasiment 10% cette année.
adidas AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'articles et d'équipements de sport. Les produits du groupe sont vendus notamment sous les marques adidas, TaylorMade et Reebok. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- chaussures (57,4%) ;
- vêtements (35,3%) ;
- équipements de sport (7,3%) : équipements de golf (clubs de golf, balles, gants, crosses en fer, etc. ; n° 1 mondial ; TaylorMade et Maxfli), sacs, ballons, etc.
A fin 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 2 022 magasins dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (32,9%), Amérique du Nord (20,5%), Chine (14,6%), Amérique latine (11,8%), Japon et Corée du Sud (5,9%) et autres (14,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.