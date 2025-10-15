E.ON a émis aujord'hui avec succès une tranche d'obligations vertes dans le cadre de son nouveau programme d'obligations à moyen terme en dollars australiens.
La transaction de 500 millions de dollars australiens marque la première émission d'E.ON en dollars australiens.
L'obligation a une maturité de 10 ans, un coupon de 5,461 % et a été échangée contre des euros.
Le produit de l'obligation verte financera et/ou refinancera des projets verts éligibles tels que définis dans le cadre des obligations vertes d'E.ON, qui est entièrement aligné sur la taxonomie de l'UE.
Nadia Jakobi, directrice financière d'E.ON, a déclaré : ' Cela souligne nos efforts continus pour diversifier les sources de financement d'E.ON et élargir la base d'investisseurs. Nous sommes impatients d'étendre notre présence sur le marché obligataire australien à l'avenir'.
E.ON SE figure parmi les leaders mondiaux de la production et de la distribution d'électricité et de gaz. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'énergie électrique (66,8%) ;
- distribution de gaz (24,8%) ;
- autres (8,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (51,8%), Royaume Uni (20,7%), Suède (2,8%), Pays Bas (3,4%), Europe (21,2%) et autres (0,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.