E.ON a émis avec succès une tranche d'obligations vertes de 500 millions de dollars australiens

E.ON a émis aujord'hui avec succès une tranche d'obligations vertes dans le cadre de son nouveau programme d'obligations à moyen terme en dollars australiens.



La transaction de 500 millions de dollars australiens marque la première émission d'E.ON en dollars australiens.



L'obligation a une maturité de 10 ans, un coupon de 5,461 % et a été échangée contre des euros.



Le produit de l'obligation verte financera et/ou refinancera des projets verts éligibles tels que définis dans le cadre des obligations vertes d'E.ON, qui est entièrement aligné sur la taxonomie de l'UE.



Nadia Jakobi, directrice financière d'E.ON, a déclaré : ' Cela souligne nos efforts continus pour diversifier les sources de financement d'E.ON et élargir la base d'investisseurs. Nous sommes impatients d'étendre notre présence sur le marché obligataire australien à l'avenir'.