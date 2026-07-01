E.ON et Tank & Rast ont remporté le contrat de construction et d'exploitation de l'infrastructure de recharge pour camions électriques en Allemagne

Dans le cadre de l'appel d'offres Deutschlandnetz lancé par le gouvernement allemand, E.ON et Tank & Rast ont remporté le contrat de construction et d'exploitation de l'infrastructure de recharge pour camions électriques à batterie.

Ce projet va permettre la mise en place d'un réseau de recharge performant le long des autoroutes allemandes, pour les camions électriques sur les longs trajets.



Le lot attribué comprend un total de 195 points de recharge qui seront installés sur 24 sites par E.ON et Tank & Rast.



Avec 101 bornes de recharge de mégawatts (MCS) , l'un des premiers déploiements à grande échelle de cette technologie en milieu public est en cours.



La recharge de mégawatts permet de fournir d'importantes quantités d'énergie en un temps réduit et constitue donc un facteur clé de la rentabilité des camions électriques pour le transport longue distance.



L'infrastructure de recharge mégawatt est complétée par 32 points de recharge CCS d'une puissance de 400 kW pour une recharge flexible lors d'arrêts plus courts, ainsi que par 62 points de recharge CCS d'une puissance de 150 kW pour une recharge économique lors d'arrêts plus longs et pendant la nuit.



Outre les bornes de recharge, le projet comprend aussi des composantes techniques essentielles telles que les raccordements au réseau, les postes de transformation, la connectivité informatique et les systèmes de réservation.



Timo Sillober, DG d'E.ON Drive Infrastructure : " Opérateur paneuropéen présent dans onze pays, nous apportons l'expérience et le réseau nécessaires. Dès 2027, nous étendrons notre réseau de bornes de recharge pour camions aux principaux axes autoroutiers allemands, afin de fournir la capacité de recharge adaptée à chaque situation. "