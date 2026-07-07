E.ON va investir 7,5 millions d'euros dans des projets de recherche et développement menés conjointement avec l'Université RWTH d'Aix-la-Chapelle.
L'objectif commun est de traduire les découvertes scientifiques en solutions innovantes pour un système énergétique durable. La recherche se concentre sur les réseaux intelligents, les solutions de chauffage, ainsi que les technologies de batteries et de stockage.
L'un des axes prioritaires de cette nouvelle phase de coopération est la recherche de solutions pour une transition énergétique réussie dans le secteur du chauffage.
"De nouvelles approches sont nécessaires, notamment dans ce secteur, afin d'accélérer la mise en oeuvre concrète des technologies respectueuses du climat" indique le groupe.
E.ON et l'Université RWTH d'Aix-la-Chapelle concentrent leurs efforts sur des domaines essentiels à un système énergétique moderne : solutions de chauffage, stabilité et contrôlabilité du réseau, nouvelles technologies de stockage et analyse des trajectoires de transition les plus rentables.
" La transition énergétique exige des innovations concrètes. C'est précisément ce que représente notre partenariat avec l'Université RWTH d'Aix-la-Chapelle depuis 20 ans : conjuguer excellence scientifique et mise en oeuvre pratique. Ensemble, nous développons des solutions qui passent de la recherche à la pratique et produisent un impact tangible ", a déclaré Victoria Ossadnik, membre du directoire d'E.ON en charge du numérique et de l'innovation.
E.ON SE figure parmi les leaders mondiaux de la production et de la distribution d'électricité et de gaz. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente d'énergie électrique (64,8%) ;
- distribution de gaz (25,8%) ;
- autres (9,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (51,7%), Royaume-Uni (24%), Suède (3,1%), Pays-Bas (2,8%), Europe (18,3%) et autres (0,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.