eNational League sur MySports et eSports.ch : les choses sérieuses commencent !

Après 12 tournois de qualification et 900 participants, les représentants de tous les clubs de National League sont définis pour le premier championnat officiel de eHockey en Suisse. Ils se rencontreront pour des matchs-aller et retour dans le cadre d'un « Regular Round » entre décembre 2020 et avril 2021. En mai 2021 auront lieu les play-offs pour les huit meilleures équipes. Une sélection des rencontres de eNational League sera diffusée tous les jeudis sur le canal de MySports One à partir du 17 décembre 2020. Toutes les informations importantes sur les joueurs, les clubs, les résultats et les diffusions en direct sont disponibles dès maintenant sur les sites des clubs participants, sur différentes plateformes dédiées au gaming comme esports.ch ou gameturnier.ch ainsi que sur l'édition en ligne de 20min.ch.

Le lancement de la ligue de eHockey en août 2020 a fait beaucoup de bruit dans le monde du gaming et du hockey. En plus de la Swiss Ice Hockey Federation (SIHF), toutes les équipes de National League soutiennent ce projet. Chaque club dispose de sa propre équipe.

Maintenant que tous les joueurs sont désignés (malheureusement, aucune joueuse n'a réussi à se qualifier), le championnat peut commencer ! Tous les clubs participants ont réussi à recruter des joueurs expérimentés, et surtout motivés jusqu'au bout des doigts. Ces derniers ont hâte de présenter leurs compétences sur la grande scène. Le HC Ambrì-Piotta et les SCL Tigers renforcent leur équipe virtuelle avec deux joueurs actifs en National League : Dario Rohrbach pour l'équipe du Tessin et le jeune talent Finn Naber pour l'équipe de l'Emmental.

Conjugaison de différents canaux de communication

Le succès de la campagne eHockey repose bien évidemment sur des rencontres passionnantes et sur des joueurs aux compétences exceptionnelles, mais aussi sur la convergence totale des canaux de communication. Par exemple, gameturnier.ch met à disposition la plateforme pour différentes rencontres et propose une vue d'ensemble des statistiques, y compris des tableaux mis à jour en permanence et un calendrier des rencontres. esports.ch, le plus grand site d'information suisse sur les compétitions de jeux vidéo, fournit des mises à jour régulières sur les différents tours, des reportages et des portraits de joueurs. La chaîne sportive MySports diffusera sur le canal de MySports One une rencontre du tour de qualification les jeudis à partir de 19 h 40, en direct à la TV et sur la nouvelle chaîne Twitch et intégrera dans l'émission National League du vendredi soir un « eNationalleague Corner ». En outre, des actualités et des contenus journalistiques sur la eNational League sont disponibles sur www.mysports.ch. La communication est complétée d'un côté par les clubs participants, qui accompagnent leurs équipes en ligne et sur les réseaux sociaux et par le partenaire média 20min.ch qui propose également des reportages exclusifs sur une base hebdomadaire

Rassembler eSports et le monde sportif

Avec la eNational League, c'est la première fois en Suisse que les mondes du sport électronique et du hockey professionnel seront réunis. « Il sera passionnant de voir comment l'acceptation se développe entre les différents groupes et structures d'âge. L'objectif du projet est également d'établir des compétitions organisées virtuellement en complément aux événements sportifs classiques », déclare Oliver Lutz, chef de projet eNational League et eSports.ch chez MySports .

20 Minutes est le partenaire média de la eNational League. En outre, voici les sponsors : Mc Donald's, Berocca Boost, Red Bull Gaming World by Logitech G, ÖKK, Schulthess Klinik et la ZHAW.

Les 12 joueurs de l'eNational League - l'image © esports.ch

