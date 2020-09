ePac annonce l'implantation de son premier site en France

ePac Lyon signe un nouvel épisode dans l’ambition du spécialiste de l’emballage souple de créer des sites locaux à travers l’Europe continentale.



WOLVERHAMPTON, Royaume-Uni, 11 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après la révélation de ses projets d’expansion, ePac Holdings Europe est heureuse d’annoncer l’ouverture de son premier site en France. Ceci dans le but de développer son réseau d’usines de production d’emballages souples sur tout le continent.

Idéalement implantée près de Lyon, à Bourgoin-Jallieu, la nouvelle usine appliquera le modèle de performance ePac qui permet à ses clients d’être livrés de leurs sachets ou de leurs bobines de film imprimées en maximum 10 à 15 jours ouvrés à compter de la date de validation du décor.

Johnny Hobeika, directeur général d’ePac Holdings Europe, déclare : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de proposer notre fantastique concept en France, et de pouvoir servir dès que possible nos clients. Malgré la pandémie de COVID-19, nous sommes engagés pour devenir un fournisseur local pour tous types de produits à travers l’Europe. Nos clients pourront désormais bénéficier d’une livraison rapide, d’une flexibilité totale et d’une production éco-responsable pour commercialiser leurs produits même en très petite série. »

ePac Lyon sera dirigée par Jonathan Schmitt, en tant que Directeur associé, et fera profiter l’usine de ses 20 ans d’expérience dans le domaine de l’impression et de la fabrication d’emballages souples. Il a travaillé dans plusieurs pays pour un certain nombre de groupes internationaux spécialisés dans l’emballage.

« J’ai eu l’occasion d’acquérir beaucoup de connaissances sur l’industrie de l’emballage souple au cours des 20 dernières années grâce aux différents postes que j’ai occupés. Ainsi, lorsque l’occasion de diriger le projet d’expansion d’ePac en France s’est présentée, je n’ai pas hésité », déclare Jonathan. « Le développement de petites marques de produits connaît une croissance rapide en France, et je suis certain que nous allons faire d’ePac Lyon un grand succès. »

Dans la même veine qu’ePac UK Silverstone, cette usine ultramoderne produira des emballages souples imprimés numériquement, notamment des sachets et des bobines de film d’emballage. Les commandes seront prises en charge par ePac UK jusqu’à ce que le site soit entièrement opérationnel.

À propos d’ePac Holdings Europe

En tant que leader de solution full-service de fourniture de sachets et de bobines de film d’emballage, ePac Holdings Europe propose pour les petites et moyennes entreprises un délai de commercialisation des plus rapides et une qualité d’impression supérieure, le tout dans une approche de développement durable.

ePac Holdings Europe s’inscrit dans le même concept d’excellence en impression numérique qui a été lancé pour la première fois aux États-Unis en 2016. Présente en Europe, aux États-Unis, au Canada et en Asie, ePac Flexible Packaging compte aujourd’hui 20 sites opérationnels ou qui ouvriront en 2020.

