eSPORTS1 : la première chaîne germanophone d’eSports sera incluse dans le bouquet MySports Pro à partir de fin janvier 2019

À l'occasion de la présentation d'eSPORTS1 le 28 novembre, SPORT1 dévoile les premiers détails du contenu de la chaîne. La programmation 24 h/24 comprendra la première année plus de 1200 heures d'événements d'eSports retransmis en direct, ainsi que des émissions phares et un magazine produit par la chaîne elle-même. Les contenus seront choisis, préparés et présentés par la rédaction eSports en collaboration avec des experts et des influenceurs de la communauté eSports germanophone. De nombreux événements d'eSports seront commentés en allemand et diffusés à partir d'un studio consacré à cette discipline. Les titres d'eSports les plus célèbres tels que League of Legends, Dota 2, Counter Strike, Overwatch ou encore FIFA 19 sont au cœur de la programmation.

Les photos sont mises gratuitement à disposition.

- Logo eSports1, © Sport1 GmbH

