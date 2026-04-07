Eagers Automotive Limited réinvente les règles du jeu en se transformant en un géant de la mobilité à l'ère du numérique. La conquête agressive de l'entreprise sur le marché florissant des véhicules électriques, conjuguée à des partenariats internationaux judicieux et une efficacité opérationnelle accrue, séduit les investisseurs. Alors qu'il s'accélère sur de nouveaux territoires et mise sur une croissance portée par la technologie, ce titan centenaire prouve que l'héritage n'est pas synonyme de limitation.

TTI a renforcé sa position de leader mondial dans la transition des équipements filaires et thermiques vers des écosystèmes sans fil avancés. En 2026, l'entreprise bénéficie d'une meilleure visibilité après avoir surmonté les pressions tarifaires en Amérique du Nord grâce à la diversification de sa production, un contrôle rigoureux des coûts et une demande soutenue sur les marchés de l'outillage électroportatif professionnel et grand public.

TTI a rééquilibré son empreinte industrielle vers des juridictions à droits de douane réduits, telles que le Vietnam et le Mexique, limitant ainsi son exposition aux futures perturbations commerciales. Cet ajustement non récurrent a stabilisé l'approvisionnement de sa marque phare Milwaukee et protégé ses marges. Cette stratégie s'inscrit dans la priorité donnée par TTI aux actifs à haute productivité, aux économies d'échelle et à un mix produit croissant vers des applications professionnelles à plus forte marge.

La priorité opérationnelle centrale pour 2026 est la verticalisation des métiers professionnels (outils conçus pour des corps de métier spécifiques) au sein de la division Milwaukee. Plutôt que des outils polyvalents, TTI développe des solutions spécialisées pour l'électricité, la plomberie et les services publics. L'expansion du système MX Fuel (la plateforme d'équipements sans fil haute capacité de Milwaukee Tool) vise à remplacer les équipements thermiques et pneumatiques lourds, soutenue par des plateformes numériques pour l'analyse de flotte, la connectivité et l'optimisation des flux de travail.

Sur le segment grand public, RYOBI demeure la première marque mondiale de bricolage sans fil, portée par sa promesse de compatibilité des batteries. Début 2026, la plateforme ONE+ 18V supporte plus de 300 outils, renforçant la fidélisation de la clientèle. La marque s'étend aux catégories "lifestyle" et extérieur, incluant des tondeuses électriques à rayon de braquage zéro, répondant à la demande des propriétaires pour des solutions plus propres et plus silencieuses.

L'industrialisation durable sous-tend la stratégie à long terme de TTI. L'entreprise a financé de nouvelles capacités au Vietnam via des financements liés au développement durable, mettant l'accent sur l'automatisation, les énergies renouvelables et les chaînes d'approvisionnement localisées. Parallèlement à la restructuration des marques d'entretien des sols comme Hoover et Vax, ces initiatives améliorent la rentabilité tout en alignant la croissance sur les attentes mondiales en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG).

Vers de nouveaux sommets

TTI a délivré une performance financière résiliente lors de l'exercice 2025, atteignant un chiffre d'affaires record d'environ 15,3 milliards de dollars US, soit une croissance de 4,4% sur un an malgré la volatilité macroéconomique et les vents contraires tarifaires. Le bénéfice net part du groupe a progressé de 6,8% à 1,2 milliard de dollars, soutenu par une discipline opérationnelle, un mix produit favorable et une demande mondiale soutenue pour les solutions sans fil.

Le segment professionnel Milwaukee est resté le principal moteur de croissance, affichant des ventes en hausse de 8,1%, portées par la demande dans les infrastructures, les centres de données, les services publics et les métiers spécialisés. RYOBI, également leader mondial du sans-fil grand public, a enregistré une croissance de 5,4% sur un an, maintenant une forte dynamique dans les catégories de l'outillage électroportatif et des équipements d'extérieur.

Les activités non stratégiques, incluant certaines divisions de l'entretien des sols, ont décliné comme prévu en raison d'une rationalisation délibérée des gammes de produits et de retraits visant à améliorer la rentabilité. Cet élagage stratégique a réduit les freins au chiffre d'affaires tout en permettant à la direction de réallouer le capital vers des plateformes à rendement plus élevé.

L'ascension boursière

Le titre TTI a progressé de 27,6% au cours de l'année écoulée, portant la capitalisation boursière à environ 24,5 milliards de dollars. L'action se négocie sur un ratio cours/bénéfice (P/E) projeté pour 2026 de 17,2x, soit en dessous de sa moyenne sur trois ans de 20,6x, ce qui indique un potentiel de revalorisation.

Le sentiment des investisseurs reste très optimiste, les analystes fixant un objectif de cours moyen de 17,31 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 29,3% par rapport aux niveaux actuels. L'estimation la plus optimiste, à 20,76 dollars, suggère une progression de 55,1%. Sur 18 analystes suivant la valeur, 17 maintiennent une recommandation à l'achat, reflétant la confiance dans la reprise des bénéfices et l'exécution stratégique.

Pour l'exercice 2025, TTI a déclaré un dividende de 0,33 dollar, soit un rendement de 2,9%. Le consensus table sur un rendement moyen de 3,2% sur les trois prochaines années, soutenu par une forte génération de flux de trésorerie disponible et une allocation disciplinée du capital.

Perspectives et risques

TTI est confronté à des risques liés à l'intensification de la concurrence mondiale dans l'outillage sans fil, à la pression sur les prix exercée par les marques de distributeurs et au ralentissement des cycles de construction et de consommation. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les changements de politique commerciale et l'exposition résiduelle aux tarifs douaniers pourraient peser sur les coûts. La forte dépendance aux marques phares accroît le risque d'exécution en cas de ralentissement du rythme d'innovation. Enfin, l'expansion dans de nouvelles catégories comporte des risques de fabrication, d'adoption et de stocks, tandis que les investissements dans la durabilité pourraient peser sur les marges et les rendements à court terme.