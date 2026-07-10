East Pipes Integrated Company for Industry a enregistré une solide progression de ses bénéfices et de ses flux de trésorerie au cours de l'année écoulée. Les investisseurs semblent avoir pris la mesure de cette performance, le cours de l'action ayant fortement progressé à mesure que la confiance dans l'exécution opérationnelle de la société s'est renforcée.

Le programme Vision 2030 de l'Arabie saoudite stimule la demande d'acier dans le Royaume, et le budget 2026 le confirme sans ambiguïté.

Selon le ministère saoudien des Finances, le gouvernement a fixé les dépenses totales à 1 300 milliards de riyals saoudiens (SAR), soit environ 350 milliards de dollars, le plan de dépenses le plus ambitieux jamais présenté par le pays. Sur cette enveloppe, 35 milliards de SAR sont spécifiquement alloués aux routes, aux ports, aux aéroports et à la logistique. Ces investissements transitent, au sens propre, par des canalisations.

Les "giga-projets" du pays sont d'importants consommateurs de tubes. À lui seul, le projet NEOM construit un réseau de conduites en acier au carbone de 600 km dédié au transport de l'eau, comprenant six réservoirs majeurs et jusqu'à 20 stations de pompage en cours de développement. Parallèlement, la Saudi Water Authority mène son propre déploiement à travers le Royaume pour accroître les capacités de dessalement et raccorder les zones résidentielles et industrielles à l'approvisionnement en eau potable.

East Pipes Integrated Company for Industry, principal fabricant de tubes en acier soudés à l'arc sous flux en hélice (HSAW) de Dammam, opère au cœur de cette dynamique de dépenses. L'entreprise fournit également des services de revêtement et de doublage, des couches protectrices qui préservent les tubes de la corrosion et de la contamination. Ses activités sont regroupées au sein d'un segment unique axé sur la fabrication de tubes en acier et les services associés.

L'acier porte les bénéfices

East Pipes a vu son chiffre d'affaires progresser de 11,5 % sur un an pour atteindre 1,6 milliard de SAR sur les neuf premiers mois de l'exercice 2026, contre 1,4 milliard de SAR précédemment, porté par une croissance substantielle des ventes de biens et de services. Toutefois, l'élément le plus notable se situe au niveau de la rentabilité.

Le résultat opérationnel a bondi de 32,1 % sur un an, passant de 342,5 millions à 452,3 millions de SAR. En conséquence, la marge opérationnelle s'est établie à environ 28,3 %, contre 23,9 % un an plus tôt, une progression significative pour une activité industrielle. En outre, le bénéfice net a augmenté de 37,9 % sur un an pour atteindre 408,8 millions de SAR, contre 296,5 millions de SAR, grâce à la réduction des frais financiers et à l'amélioration de l'activité globale.

La performance en termes de flux de trésorerie a été encore plus marquée que celle du compte de résultat. Le flux de trésorerie opérationnel a atteint 650,4 millions de SAR, contre 355,6 millions de SAR l'année précédente. Une partie de cette amélioration provient de la réduction des niveaux de stocks plutôt que de la seule croissance des bénéfices, ce qui signifie que ces gains sur le besoin en fonds de roulement ne pourront être réitérés indéfiniment. Malgré cela, le flux de trésorerie disponible (FCF) a grimpé à 612,1 millions de SAR, contre 347,9 millions de SAR sur les neuf premiers mois de 2025.

Une valorisation qui intègre les progrès

Le titre East Pipes a déjà réalisé l'essentiel de son parcours boursier. L'action affiche une hausse de 82,2 % sur les 12 derniers mois et s'échange désormais à 227 SAR, soit légèrement en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 231,1 SAR. Cela indique que les investisseurs ont déjà intégré l'amélioration des résultats, sans attendre la concrétisation totale des perspectives.

Cet optimisme se reflète dans la valorisation. East Pipes se négocie sur la base d'un ratio cours/bénéfice (P/E) prévisionnel de 14,1x pour l'exercice 2027, bien au-dessus de sa moyenne sur trois ans de 10,6x. Les investisseurs paient un prix plus élevé pour chaque riyal de bénéfice futur. Lorsqu'une action se négocie déjà au-dessus de sa moyenne historique, les gains futurs dépendent davantage de la capacité de l'entreprise à maintenir son exécution opérationnelle que d'une nouvelle revalorisation des multiples.

Le sentiment de marché semble toutefois mesuré. L'objectif de cours moyen s'établit à 232,5 SAR, ce qui n'implique qu'un potentiel de hausse de 2,4 %. L'essentiel des bonnes nouvelles semble déjà intégré dans les cours. Les deux analystes suivant la valeur recommandent l'achat, indiquant que le consensus reste constructif malgré le récent rallye.

Des fissures dans le pipeline ?

East Pipes bénéficie d'un cycle de construction qui conserve son élan, et ses récentes performances financières démontrent que la demande se traduit concrètement en bénéfices et en trésorerie. La question centrale demeure celle de la pérennité. Les grands projets créent des opportunités, mais ils peuvent aussi engendrer une irrégularité des commandes, tandis que les gains sur stocks et l'optimisation du fonds de roulement ne sont pas des leviers éternels. Pour l'heure, l'exécution est solide ; maintenir ce cap pourrait s'avérer plus complexe que d'y être parvenu.