easyJet : Oddo confirme son opinion Alléger

04/10/2019 | 10:05

easyJet publiera un ' pre close statement ' pour ses résultats annuels au 30 septembre 2019 le 8 octobre.



Avant cette publication, Oddo confirme sa recommandation à Alléger et son objectif de cours de 1 050p (sur la base d'un DCF et d'une valorisation normative). Le bureau d'analyse estime que le titre reste plus sensible aux chocs sur la demande (Allemagne et UK) compte tenu d'une structure de coûts moins flexible que celle de Ryanair.



' Nous attendons un PBT 2019, avant éléments non récurrents de 404 M£ contre 418 M£ pour le consensus FactSet qui intègre i/ une baisse de la recette unitaire hors changes de -0.8% sur le S2 dont -1.4%e sur le T4 ii/ une baisse des coûts unitaires avant éléments non récurrents, carburant et changes de 2% (un niveau de perturbations moindre, moins de wet lease...) et iii/ une facture carburant de 1 380 M£.

' indique Oddo.



' Sur l'exercice à fin septembre 2020, après mise à jour de nos hypothèses carburant, nous tablons sur un PBT, avant éléments non récurrents de 476 M£ contre 464 M£ pour le consensus qui intègre ' rajoutent les analystes.



