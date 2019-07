easyJet : le titre en hausse après un trimestre 'robuste'

18/07/2019 | 10:57

Les actions sont en hausse de 3,5% à la Bourse de Londres après l'annonce d'un performance 'robuste' au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires en hausse de plus de 11%.



Le chiffre d'affaires du groupe pour le troisième trimestre clos le 30 juin s'est élevé à 1,76 milliard de livres, en hausse de 11,4%, tandis que le nombre de passagers a progressé de 8% à 26,4 millions, soutenu par une performance 'solide' à Pâques, a indiqué le groupe.



'Les performances d'easyJet au troisième trimestre ont été robustes malgré le durcissement de la conjoncture macroéconomique, conformes aux attentes', a déclaré le directeur général, Johan Lundgren.



Le bénéfice avant impôts pour les douze mois précédant le 30 septembre 2019 devrait se situer entre 400 millions et 440 millions de livres, a précisé easyJet, ce qui correspond aux attentes du marché.



