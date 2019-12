easyJet prolonge sa relation de 16 ans avec Europcar Mobility Group, comme partenaire privilégié

Regulatory News:

easyJet a annoncé aujourd'hui le renouvellement de son partenariat de 16 ans avec Europcar Mobility Group (Paris:EUCAR) ; un partenariat média et marketing qui permettra aux passagers d'easyJet de bénéficier de tarifs exclusifs de location de véhicules Europcar ainsi que d'offres privilégiées, dans le cadre d’un contrat de deux ans, avec une option d’extension d’une année supplémentaire.

Andrew Middleton, Directeur Commercial chez easyJet a déclaré :

"Je suis ravi de prolonger notre relation avec Europcar Mobility Group, le plus grand loueur de voitures d'Europe, qui offrira à nos clients, en tant que partenaire privilégié, des tarifs exclusifs.

“Nos deux sociétés partagent la même passion pour un service client de grande valeur et une expérience fluide. Notre approche innovante exploite les atouts uniques de chaque partenaire pour offrir la meilleure solution aux voyageurs qui louent une voiture en Europe."

Nick Harwood, Directeur des Ventes chez Europcar Mobility Group a affirmé :

“Nous sommes fiers de prolonger notre partenariat de 16 ans avec easyJet pour 2020 et au-delà. A travers celui-ci, notre marque Europcar offrira aux passagers easyJet des offres exclusives à travers des canaux de vente en ligne et hors ligne. Nous sommes impatients de poursuivre le succès de cette relation durable avec easyJet.”

A propos d’Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité et est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar Mobility Group a pour mission d’être la « mobility service company » préférée des clients, en offrant des solutions alternatives attractives à la possession de véhicules, avec une large palette de services de mobilité : location de véhicules, services chauffeur, auto-partage (car-sharing) et scooter-partage. La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Europcar Mobility Group opère à travers différentes marques pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client ; ses 4 marques majeures étant : Europcar® - le leader Européen de la location de véhicules, Goldcar® - la plus importante société de location de véhicules low-cost en Europe, InterRent® – marque « mid tier » à destination des clients loisirs et Ubeeqo® – leader européen du carsharing (BtoB, BtoC). Europcar Mobility Group propose ses différentes solutions et services de mobilité dans le monde à travers un vaste réseau dans 140 pays (incluant 20 filiales en propre en Europe et 2 en Australie et Nouvelle-Zélande, des franchisés et des partenaires).

