easyJet : sanctionné après sa publication préliminaire

08/10/2019 | 10:06

easyJet lâche 5% à Londres après l'annonce par la compagnie aérienne à bas coûts qu'elle s'attend à un profit imposable entre 420 et 430 millions de livres au titre de son exercice 2019, prévision dans la moitié haute de sa fourchette cible précédente.



Si elle revendique un nombre de passagers en hausse de 8,6% sur l'exercice, à 96 millions, elle fait part d'une baisse de son coefficient d'occupation de 1,4 point à 91,5% et d'un recul de son revenu par siège à changes constants d'environ 2,7%.



Par ailleurs, le Britannique indique que ses coûts totaux se sont accrus d'environ 12% sur l'exercice du fait de capacités augmentées, de coûts carburants unitaires plus élevés et de mouvements de changes défavorables.



