La compagnie aérienne britannique à bas coûts a annoncé une perte semestrielle de 552 millions de livres contre 394 millions de livres un an plus tôt. Un résultat conforme à la fourchette de 540 à 560 millions de livres communiquée en avril. Le groupe continue de subir les répercussions du conflit en Iran, qui pèse à la fois sur les coûts du carburant et sur les réservations à l'approche de la saison estivale.
EasyJet a par ailleurs indiqué que son carnet de réservations pour le second semestre était rempli à 58%, les voyageurs privilégiant désormais des destinations plus proches de leur domicile. A la même période l'an dernier, le taux de réservation pour la période avril-septembre atteignait 77%. Le groupe aérien estime disposer d'une situation financière solide pour traverser cette période d'incertitude, avec 4,7 milliards de livres de liquidités et une trésorerie nette de 434 millions de livres. Le groupe maintient par ailleurs son objectif de moyen terme d'un bénéfice avant impôts supérieur à un milliard de livres, une fois les conditions de marché revenues à la normale.Depuis le début de l'année, l'action chute de 32%.
Easyjet PLC est une société holding basée au Royaume-Uni qui propose des vols et des séjours organisés, principalement en Europe. La société exerce ses activités à travers deux segments : le segment « Transport aérien » et le segment « Séjours organisés ». Le segment « Transport aérien » gère son réseau de lignes. Le segment « Voyages » commercialise des forfaits vacances. Sa flotte comprend des A319, A320, A320 neo et A321 neo. La flotte totale de la société compte environ 355 appareils, qui desservent 1 207 lignes dans 38 pays et 164 aéroports. Ses filiales comprennent easyJet Airline Company Limited, easyJet Sterling Limited, easyJet UK Limited, easyJet Europe Airline GmbH, easyJet Switzerland S.A., easyJet FinCo B.V., easyJet MT Limited, easyJet HQ Holdings Limited, easyJet HQ Limited, easyJet HQ Development Limited, easyJet Holidays Holdings Limited, et d’autres. Les filiales easyJet Airline Company Limited et easyJet Switzerland S.A. exercent des activités de transport aérien.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.