EasyJet alourdit sa perte semestrielle, les analystes réagissent

La compagnie a publié des résultats semestriels conformes à son point d'activité d'avril, marqués par une hausse des coûts du carburant liée au conflit au Moyen-Orient et une visibilité réduite sur les réservations. Le groupe conserve toutefois une solide dynamique commerciale et maintient son objectif de dépasser 1 MdGBP de résultat avant impôt à moyen terme.

easyJet a publié une perte avant impôt ajustée de 552 MGBP au titre du premier semestre de son exercice comptable 2026, contre une perte de 394 MGBP un an plus tôt, soit une dégradation de 40%.

Toujours en données ajustées, le BPA ressort ainsi à -50,1 pence contre -38,9 pence un an plus tôt.



L'activité de la compagnie est pourtant en croissance, comme en témoigne la hausse de 12% du chiffre d'affaires du groupe, qui ressort à 3,95 MdsGBP, soit légèrement en deçà du consensus (4,03 MdsGBP).

Dans le détail, les revenus passagers progressent de 10%, à 2,36 MdsGBP, tandis que la croissance des revenus d'easyJet Holidays atteint 30%, à 518 MGBP.



L'EBITDA ajusté du groupe ressort à -134 MGBP, contre -5 MGBP un an plus tôt. L'EBIT ajusté affiche une perte de 533 MGBP, contre une perte de 369 MGBP au premier semestre 2025.



L'activité commerciale est restée soutenue, avec une hausse de 6% du nombre de passagers, à 42 millions, et une progression de 8% des capacités en ASK. Le coefficient de remplissage a gagné 1,9 point pour atteindre 89,8%.

Le revenu unitaire RASK a progressé de 1% sur le semestre, bénéficiant notamment de la maturité progressive des lignes ouvertes l'an dernier, d'effets de change favorables et d'un calendrier de Pâques plus précoce.



Un bilan solide qui rassure



Dans le même temps, le coût unitaire total CASK ajusté a progressé de 5%. easyJet précise que cette hausse intègre des éléments exceptionnels déjà identifiés, dont 25 MGBP de surcoûts carburant enregistrés en mars après l'escalade du conflit au Moyen-Orient, ainsi qu'une augmentation nette de 32 MGBP de provisions juridiques.



La génération de trésorerie reste solide, avec une position de trésorerie nette ajustée de 434 MGBP au 31 mars 2026, contre 327 MGBP un an plus tôt. Le groupe dispose par ailleurs de 4,7 MdsGBP de liquidités et de 5 MdsGBP d'actifs détenus au bilan.



"Malgré l'incertitude à court terme créée par le conflit au Moyen-Orient, easyJet est bien positionnée pour faire face à l'environnement actuel, soutenue par l'un des bilans les plus solides de l'aviation européenne", a commenté Kenton Jarvis, CEO d'easyJet.



Concernant les perspectives, easyJet indique que les réservations pour l'été ont été affectées par le conflit au Moyen-Orient, avec une tendance accrue aux réservations tardives. Le groupe précise que 58% des capacités du second semestre sont actuellement vendues, soit 2 points de moins qu'un an plus tôt.



Dans ce contexte, easyJet maintient une croissance de capacités disciplinée de 3% sur l'ensemble de l'exercice 2026 et confirme son objectif de dépasser 1 MdGBP de résultat avant impôt à moyen terme, lorsque les conditions de marché se normaliseront.



L'avis des analystes



Réagissant à cette publication, AlphaValue rapporte que la reprise des réservations du troisième trimestre, passées de 63 à 79% vendues en un mois, a été obtenue au prix d'importantes remises commerciales, entraînant une baisse de 4% du revenu unitaire réservé et une dégradation des perspectives de marge estivale.



Le rapport indique également que la réallocation des capacités vers des lignes domestiques et urbaines, moins rémunératrices, ainsi que la hausse du coût de couverture carburant à 726 USD/tonne pour le second semestre, continuent de peser sur les perspectives bénéficiaires du groupe.



De son côté, Bernstein confirme son conseil à "performance de marché" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 425 GBP.

Le bureau d'études estime que les résultats semestriels sont globalement conformes aux attentes, mais que les perspectives estivales se dégradent avec une baisse attendue de 4% du revenu unitaire au troisième trimestre.

Selon le broker, easyJet réduit son exposition aux destinations affectées par les tensions au Moyen-Orient en réallouant ses capacités vers des lignes domestiques et urbaines, ce qui pèse sur les perspectives de recettes.



Enfin, Panmure Liberum confirme son conseil acheteur sur easyJet, avec un objectif de cours inchangé à 440 GBp.

Le broker considère que les résultats semestriels sont conformes aux attentes, mais souligne que les réservations demeurent pénalisées par les tensions géopolitiques et les incertitudes économiques.



Le bureau d'études indique avoir abaissé de 47% sa prévision de bénéfice par action pour 2026 afin d'intégrer des hypothèses plus prudentes sur les coûts du carburant. Il précise toutefois que ses estimations à plus long terme restent globalement inchangées.



Selon Panmure Liberum, easyJet conserve des fondamentaux solides grâce à la croissance d'easyJet Holidays, à une situation de liquidité jugée robuste et à une discipline accrue sur les capacités.