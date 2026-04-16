EasyJet anticipe une perte semestrielle et plonge en Bourse

Le transporteur britannique pointe l'environnement géopolitique et concurrentiel plus difficile ainsi que la hausse du prix du kérosène. Le titre recule de près de 5% à Londres.

easyJet annonce anticiper une perte avant impôt comprise entre 540 et 560 millions de livres (GBP) au titre du premier semestre de son exercice fiscal 2026, malgré un contexte de demande globalement positif. Le coefficient de remplissage devrait ainsi ressortir à 90%, en hausse de 2 points sur un an, tandis que easyJet holidays enregistre une croissance de 22% du nombre de clients.



"La demande est restée solide au premier semestre, portée par notre offre compétitive et notre attention portée à l'expérience client. Malgré cela, notre performance financière s'est dégradée sur un an, affectée par le conflit au Moyen-Orient et la pression concurrentielle sur certains marchés", souligne Kenton Jarvis, directeur général d'easyJet.



Les coûts carburant ont été affectés en mars par l'escalade du conflit au Moyen-Orient, générant environ 25 MGBP de coûts supplémentaires liés à des achats non couverts (18%) aux prix spot, soit une hausse du CASK (coût par siège-kilomètre offre) d'environ 5%.



De plus, le conflit au Moyen-Orient crée une incertitude à court terme sur les coûts et la demande, avec un raccourcissement de la fenêtre de réservation et une visibilité réduite.



Une situation financière qui reste solide



La compagnie précise toutefois disposer d'une situation financière solide, avec une trésorerie nette de 434 MGBP et des liquidités de 4,7 milliards de livres et précise détenir 86% de sa flotte neo en propre.



Sur le second semestre, le groupe est couvert à 70% sur le carburant à 706 dollars par tonne métrique, les prix restant volatils sur la part non couverte. Chaque variation de 100 USD du prix du carburant représente environ 40 MGBP de coûts supplémentaires au 2nd semestre.



Côté réservations, le 3e trimestre est vendu à 63% (en baisse de 2 points), avec un rendement légèrement en recul, tandis que le 4e trimestre est vendu à 30% (également en baisse de 2 points), avec un rendement en légère hausse. easyJet holidays affiche un taux de remplissage de 67% au 2e semestre et anticipe une croissance du nombre de clients à deux chiffres faibles sur l'exercice.



Les résultats définitifs du premier semestre, incluant les mises à jour sur les initiatives stratégiques, seront publiés le 21 mai.



Des analystes vigilants



A la suite de cette annonce, Panmure Liberum confirme son conseil à l'achat sur le titre easyJet, avec un objectif de cours abaissé de 470 à 440 pence.

Selon le broker, la dégradation des perspectives provient d'un impact plus durable que prévu du conflit au Moyen-Orient sur les réservations, avec des bookings du second semestre inférieurs d'environ 2 points sur un an et une visibilité réduite.



Le bureau d'études indique avoir procédé à des révisions significatives de ses prévisions, intégrant des hypothèses de revenus unitaires plus faibles et anticipant un recours à des baisses de prix pour soutenir la demande à court terme.



La note souligne toutefois que la demande reste globalement résiliente, malgré un environnement incertain, tandis que la hausse des coûts, notamment le carburant et certaines provisions juridiques, pèse sur la rentabilité attendue.



Enfin, chez AlphaValue, Yi Zhong, en charge du dossier, prévient que les estimations seront ajustées "à la lumière de cette mise à jour et des précisions apportées concernant la sensibilité des résultats".