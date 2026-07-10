EasyJet embarque Apollo, Niel se pose sur Vodafone
Londres joue les entremetteurs ce vendredi avec Apollo qui souffle easyJet à Castlelake pour 5,7 MdsGBP, pendant que Xavier Niel s'invite au capital de Vodafone pour en devenir le premier actionnaire. A Francfort, JP Morgan sonne le clairon de la reprise pour l'acier européen.
Actions en hausse easyJet (+14%) : décolle en flèche après avoir accepté en principe l'offre de rachat d'Apollo à 5,7 MdsGBP (7,15 GBP/action), surenchérissant sur les 6,90 GBP proposés par Castlelake quelques jours plus tôt. La compagnie low-cost britannique voit une bataille boursière s'ouvrir, avec une prime de 81% par rapport au cours du 28 mai. Vodafone (+11%) : l'opérateur britannique salue la cession par l'émirati E& de sa participation au groupe familial de Xavier Niel pour 5,95 MdsUSD. L'arrivée d'un actionnaire de référence industriel et francophone au capital est perçue comme un signal stratégique positif par le marché. Salzgitter (+10%) : décroche le jackpot avec JP Morgan qui bascule de vendeur à surpondérer, doublant l'objectif de 31,40 EUR à 65 EUR. L'analyste Dominic O'Kane parie sur une hausse des prix de l'acier en Europe au second semestre grâce aux mesures de protection politique, un scénario qui profite également à ArcelorMittal, Thyssenkrupp et SSAB dont les objectifs sont relevés dans la foulée. Sivers Semiconductors (+10%) : rebondit après une série d'achats d'initiés, le PDG Vickram Vathulya et trois administrateurs ayant mis la main à la poche jeudi pour plus de 2 MSEK cumulés. Le semi-conducteur suédois envoie un signal fort au marché après avoir dégringolé de 110 SEK à 41,80 SEK en un mois, malgré une progression de 900% depuis le début de l'année. Actions en baisse Plejd (-13%) dévisse après que SEB a rabotté son objectif de 1 300 SEK à 1 270 SEK tout en maintenant l'achat, sanctionnant les résultats publiés hier. Le spécialiste suédois de l'éclairage intelligent affichait pourtant un CA en hausse de 28% au 2e trimestre à 321 MSEK et un bénéfice net à 48 MSEK. Netcompany (-4%) subit le coup de rabot de Handelsbanken qui abaisse l'objectif de 400 DKK à 345 DKK tout en maintenant conserver. Le prestataire de services informatiques danois voit ses ambitions revues à la baisse par le broker nordique. Dürr (-3%) subit un double coup dur avec Berenberg qui divise son objectif par deux (de 40 EUR à 21 EUR) et rétrograde le titre d'achat à conserver, suite à un changement d'analyste. L'équipementier industriel allemand paie sa forte dépendance aux investissements des constructeurs automobiles, malgré ses efforts de restructuration.
Principal dirigeant et actionnaire d'Iliad, la société mère du fournisseur d'accès Internet Free, Xavier Niel traine une réputation de trublion de l'internet en France. Avec 150,2 millions d'euros de résultat net et une progression de 29,7% en 2007, l'homme était classé 8ème plus grosse fortune de France par le magazine Forbes en 2011.
Après des études courtes, Xavier Niel abandonne sa prepa en maths sup' pour se lancer dans le minitel rose. Il crée et gère lui-même des serveurs, ce qui lui permet de se constituer rapidement une petite fortune. Cette activité dans le réseau de charme collera à l'homme une image sulfureuse qui lui vaut d'être accusé de proxénétisme aggravé avant de bénéficier d'un non-lieu en 2007.
En 1993, il fonde Worldnet, le premier fournisseur d'accès Internet en France qu'il revendra en 2000. En 1997, il a l'idée de lancer 3617 Annu, un annuaire inversé qui connait un succès immédiat.
En 1999, il créé Free, un fournisseur d'accès à Internet. En 2002, Free lance un pack internet à des prix défiants toutes concurrences (29.99 € par mois).Ce pack deviendra rapidement le produit phare de la société. Par la suite Free lance la Freebox ; un modem proposant des offres triple-play.
Avec ses deux complices, Olivier Rosenfeld, le directeur financier et Michael Boukobza, directeur général d'Iliad, Xavier Niel décide l'introduction en bourse de Free en 2004. En 2005, Iliad-Free affiche une capitalisation de 2,3 milliards d'euros.
Alors que la stratégie des fournisseurs internet privilégie les acquisitions et les fusions, Xavier Niel ne jure que par là croissance interne. En 2008, il a la possibilité de racheter Alice ADSL, il hésite puis finit par saisir l'occasion qui lui permet de reprendre 954 000 abonnés du fournisseur Internet. Il devient numéro deux du marché devant Neuf-SFR. Désormais Alice-Free détiennent 26 % de parts de marché.
En janvier 2008, Free obtient enfin la licence de téléphonie mobile 3G tant attendue, même si cette dernière est restrictive puisque limitée à 10 millions d'abonnés.
Le 10 Janvier 2012, Free a lancé ses offres en téléphonie mobile, des offres inédites, à des prix dérisoires et sans engagement (forfait illimité à 19.99 €).
easyJet plc est une compagnie aérienne de vols directs basée au Royaume-Uni. Les activités de la société comprennent le transport aérien et les voyages organisés. Sa branche de transport aérien exploite un réseau de lignes. Elle dispose d’environ 355 appareils, desservant 1 207 liaisons dans 38 pays et 164 aéroports. Sa branche de voyages organisés commercialise des séjours tout compris. Ses destinations comprennent l'Irlande du Nord, l'Écosse, les îles Anglo-Normandes, l'Angleterre, l'Autriche, la Bulgarie, le Cap-Vert, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l'Égypte, la France, l'Allemagne, Gibraltar, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Italie, Malte, Monaco, le Monténégro, le Maroc, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, l'Espagne, la Suède, la Suisse, la Tunisie, la Turquie et bien d'autres encore. Elle propose une application client pour la réservation et l'embarquement à bord de l'avion. Elle inclut également des outils en libre-service permettant de gérer les perturbations via l'application. Elle s'adresse à de multiples segments de marché, notamment les voyages d'affaires, les visites à des amis et à la famille (VFR) et les voyages d'agrément.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.