easyJet annonce la réussite d'un programme d'essais conduit aux côtés de Rolls-Royce démontrant qu'un moteur aéronautique moderne peut fonctionner à 100% à l'hydrogène sur l'ensemble d'un cycle de vol simulé.
En effet, un moteur Pearl 15 modifié a atteint la pleine puissance au décollage lors de tests menés au centre spatial NASA Stennis.
Ces essais confirment la capacité d'une turbine à gaz adaptée à opérer en toute sécurité avec de l'hydrogène, du démarrage à l'atterrissage, y compris dans des conditions exigeantes. Selon les partenaires, ce jalon est l'aboutissement de quatre années de collaboration entre les deux groupes mais aussi avec Tata Consultancy Services (TCS) et le Health and Safety Executive (HSE).
Le programme a permis d'approfondir les connaissances sur la combustion de l'hydrogène, les systèmes carburant et l'intégration moteur. "La démonstration d'un fonctionnement à 100% hydrogène à grande échelle représente une étape clé vers l'ambition net zéro", a commenté David Morgan, directeur des opérations d'easyJet.
Les enseignements seront intégrés aux futurs développements, notamment le programme UltraFan, avec l'objectif de soutenir l'émergence d'avions à hydrogène à partir du milieu des années 2030.
Le titre easyJet progresse de 1,5% ce matin tandis que Rolls-Royce s'adjuge 6,5%, également tiré par la publication, ce matin, d'un solide point d'activité trimestrielle.
easyJet plc figure parmi les principales compagnies aériennes à bas prix européennes. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers (60,1%) : 93,4 millions de passagers transportés en 2024/25 ;
- autres (38,6%) : prestations de manutention des bagages, de restauration, de location automobile, etc.
A fin septembre 2025, le groupe exploite une flotte de 356 avions.
La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume-Uni (54,7%), Suisse (9,5%), Europe du Nord (7%), France (9,8%), Europe du Sud (17,8%) et autres (1,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.