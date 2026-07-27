EasyJet France face à un risque de grève, des perturbations estivales redoutées
Le syndicat représentant les personnels navigants commerciaux (soit l'Union nationale du personnel navigant commercial, ou UNPNC) estime que l'absence d'avancées dans les négociations pourrait déboucher sur un conflit social et affecter le programme de vols cet été.
Selon un courrier transmis à la presse par l'UNPNC-CFDT, easyJet pourrait être confrontée à un mouvement de grève des personnels navigants commerciaux (PNC) dans les prochaines semaines. Le syndicat évoque ainsi "un risque de perturbations majeures et de nombreuses annulations de vols durant l'été".
Concrètement, l'UNPNC-CFDT dénonce une dégradation des conditions de travail, marquée par des modifications fréquentes des plannings, des affectations vers des bases étrangères pour compenser le manque d'effectifs et une désorganisation des opérations. Le syndicat critique également la multiplication des vols de nuit, malgré un engagement antérieur de la direction à ne pas les développer.
Selon l'organisation syndicale, les discussions menées en intersyndicale avec le Syndicat national du personnel navigant commercial-Force ouvrière (SNPNC-FO) et l'Union nationale des navigants de l'aviation civile-Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (UNAC CFE-CGC) n'ont abouti à "aucune avancée significative".
Le syndicat fait aussi part de ses inquiétudes concernant les perspectives de rachat de la compagnie par des fonds d'investissement américains et appelle la direction à ouvrir rapidement de véritables négociations afin d'éviter un conflit social.
A l'heure où nous bouclons ces lignes, easyJet n'a pas répondu à nos sollicitations. Le titre progresse quant à lui de 0,6% à Londres, autour des 622 pence.
easyJet plc est une compagnie aérienne de vols directs basée au Royaume-Uni. Les activités de la société comprennent le transport aérien et les voyages organisés. Sa branche de transport aérien exploite un réseau de lignes. Elle dispose d’environ 355 appareils, desservant 1 207 liaisons dans 38 pays et 164 aéroports. Sa branche de voyages organisés commercialise des séjours tout compris. Ses destinations comprennent l'Irlande du Nord, l'Écosse, les îles Anglo-Normandes, l'Angleterre, l'Autriche, la Bulgarie, le Cap-Vert, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l'Égypte, la France, l'Allemagne, Gibraltar, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Italie, Malte, Monaco, le Monténégro, le Maroc, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, l'Espagne, la Suède, la Suisse, la Tunisie, la Turquie et bien d'autres encore. Elle propose une application client pour la réservation et l'embarquement à bord de l'avion. Elle inclut également des outils en libre-service permettant de gérer les perturbations via l'application. Elle s'adresse à de multiples segments de marché, notamment les voyages d'affaires, les visites à des amis et à la famille (VFR) et les voyages d'agrément.
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.