EasyJet ouvre une liaison directe Nice-Birmingham

La compagnie aérienne renforce son offre entre la Côte d'Azur et le Royaume-Uni avec une nouvelle destination accessible en 2h.

easyJet annonce le lancement d'une liaison directe entre Nice et Birmingham à compter du 1er mai 2026, opérée toute l'année.



La route sera desservie à raison de 2 vols hebdomadaires, programmés les lundis et vendredis, facilitant notamment les séjours de courte durée.Le temps de trajet est estimé à environ 2h, reliant la Côte d'Azur à la deuxième ville d'Angleterre.

Cette ouverture s'inscrit dans le cadre du renforcement du réseau britannique de la compagnie, au départ de Nice.



Le titre easyJet recule de 1,5% à Londres et affiche un repli de l'ordre de 33% depuis le début de l'année, dans un contexte de flambée des prix du carburant.