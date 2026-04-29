EasyJet ouvre une liaison directe Nice-Birmingham
La compagnie aérienne renforce son offre entre la Côte d'Azur et le Royaume-Uni avec une nouvelle destination accessible en 2h.
Publié le 29/04/2026 à 14:53
La route sera desservie à raison de 2 vols hebdomadaires, programmés les lundis et vendredis, facilitant notamment les séjours de courte durée.Le temps de trajet est estimé à environ 2h, reliant la Côte d'Azur à la deuxième ville d'Angleterre.
Cette ouverture s'inscrit dans le cadre du renforcement du réseau britannique de la compagnie, au départ de Nice.
Le titre easyJet recule de 1,5% à Londres et affiche un repli de l'ordre de 33% depuis le début de l'année, dans un contexte de flambée des prix du carburant.