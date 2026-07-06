EasyJet prête à accepter une offre de Castlelake, mais les investisseurs restent prudents
L'action easyJet a atteint son plus haut niveau depuis quatre ans après que la compagnie a indiqué être disposée, sur le principe, à accepter une offre de rachat de 5,5 milliards de livres sterling présentée par le fonds américain Castlelake. Le conseil d'administration se dit ouvert à une proposition relevée à 6,90 livres par action, contre 5,60 livres initialement, ce qui pourrait conduire au retrait du groupe de la Bourse de Londres. Malgré cette avancée, le titre est resté nettement inférieur au prix proposé, signe que les marchés doutent encore de l'issue de l'opération.
Les principales interrogations portent sur les contraintes réglementaires européennes, qui imposent qu'une compagnie aérienne opérant dans l'Union européenne soit majoritairement détenue et contrôlée par des intérêts européens. Plusieurs analystes estiment que la structure envisagée par Castlelake devra démontrer sa conformité à ces exigences, tout en obtenant le soutien des actionnaires. Le fonds prévoit de détenir 49% du véhicule d'acquisition, les 51% restants revenant à deux dirigeants européens du secteur aérien, mais cette organisation devra encore convaincre les autorités compétentes.
Cette tentative de rachat intervient dans un contexte difficile pour le transport aérien, marqué par la hausse des prix du carburant et les tensions géopolitiques, qui alimentent les perspectives de consolidation du secteur. Depuis la révélation de l'intérêt de Castlelake, fin mai, l'action easyJet a gagné plus de 50%. Les analystes considèrent que l'offre représente une prime attractive, même si elle reste inférieure aux niveaux de valorisation atteints avant la pandémie. Castlelake dispose désormais jusqu'au 3 août pour déposer une offre ferme ou abandonner son projet.
easyJet plc est une compagnie aérienne de vols directs basée au Royaume-Uni. Les activités de la société comprennent le transport aérien et les voyages organisés. Sa branche de transport aérien exploite un réseau de lignes. Elle dispose d’environ 355 appareils, desservant 1 207 liaisons dans 38 pays et 164 aéroports. Sa branche de voyages organisés commercialise des séjours tout compris. Ses destinations comprennent l'Irlande du Nord, l'Écosse, les îles Anglo-Normandes, l'Angleterre, l'Autriche, la Bulgarie, le Cap-Vert, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l'Égypte, la France, l'Allemagne, Gibraltar, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Italie, Malte, Monaco, le Monténégro, le Maroc, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, l'Espagne, la Suède, la Suisse, la Tunisie, la Turquie et bien d'autres encore. Elle propose une application client pour la réservation et l'embarquement à bord de l'avion. Elle inclut également des outils en libre-service permettant de gérer les perturbations via l'application. Elle s'adresse à de multiples segments de marché, notamment les voyages d'affaires, les visites à des amis et à la famille (VFR) et les voyages d'agrément.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.