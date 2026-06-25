Le groupe de transport aérien a indiqué qu'après un examen approfondi avec ses conseillers, son conseil d'administration continue de considérer que la quatrième proposition sous-évalue considérablement la société et ses perspectives.
easyJet ajoute que cette quatrième proposition continue, en outre, de soulever d'importantes questions quant à sa faisabilité. En conséquence, le conseil d'administration l'a rejetée. Toutefois, il estime que le fait de donner à Castlelake l'accès à des informations commerciales limitées, pourrait déboucher sur une proposition plus attractive, reflétant mieux la valeur d'easyJet, ses perspectives et l'intérêt de ses actionnaires.
Pour rappel, la société américaine de gestion d'investissements alternatifs a proposé 6,50 livres sterling par action, pour acquérir l'ensemble du capital d'actions ordinaires émis à émettre d'easyJet qu'elle ne détient pas encore. A l'heure actuelle, Castlelake ne détient que 2,14% du capital d'easyJet.
En parallèle, le conseil d'administration de la compagnie britannique a indiqué être préoccupé par la structure de l'actionnariat et la faisabilité de toute offre émanant de Castlelake, ainsi que par le temps nécessaire pour satisfaire aux conditions requises, ce qui aurait un impact significatif sur la valeur actuelle du prix de l'offre.
easyJet plc est une compagnie aérienne de vols directs basée au Royaume-Uni. Les activités de la société comprennent le transport aérien et les voyages organisés. Sa branche de transport aérien exploite un réseau de lignes. Elle dispose d’environ 355 appareils, desservant 1 207 liaisons dans 38 pays et 164 aéroports. Sa branche de voyages organisés commercialise des séjours tout compris. Ses destinations comprennent l'Irlande du Nord, l'Écosse, les îles Anglo-Normandes, l'Angleterre, l'Autriche, la Bulgarie, le Cap-Vert, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l'Égypte, la France, l'Allemagne, Gibraltar, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Italie, Malte, Monaco, le Monténégro, le Maroc, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, l'Espagne, la Suède, la Suisse, la Tunisie, la Turquie et bien d'autres encore. Elle propose une application client pour la réservation et l'embarquement à bord de l'avion. Elle inclut également des outils en libre-service permettant de gérer les perturbations via l'application. Elle s'adresse à de multiples segments de marché, notamment les voyages d'affaires, les visites à des amis et à la famille (VFR) et les voyages d'agrément.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.