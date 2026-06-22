Castlelake a été éconduit pour la troisième fois par easyJet. Le fonds américain a proposé 625 GBX par action, après avoir proposé 560 GBX puis 600 GBX. Le conseil d'administration d'EasyJet a encore refusé de négocier sur cette nouvelle base.
En conséquence, Castlelake a choisi de rendre son projet public, pour permettre aux actionnaires de se faire une opinion, avant l'échéance réglementaire du 26 juin. A cette date, conformément à la réglementation britannique sur les OPA, le fonds devra formaliser une offre ou perdre le droit de le faire pendant plusieurs mois (principe put-up or shut-up).
Une grosse prime sur les cours récents
Selon l'investisseur, le prix proposé représente une prime d'environ 59% par rapport au cours de clôture de 394,2 GBX observé le 28 mai, dernier jour de cotation avant que son intérêt pour easyJet ne soit rendu public. L'offre correspond également à une prime de 71% sur le cours moyen pondéré par les volumes enregistré entre le 16 avril et cette même date.
Outre la composante en numéraire, Castlelake envisage de proposer une alternative partielle en actions permettant à certains investisseurs de conserver une participation dans easyJet une fois la société retirée de la cote. Cette option resterait toutefois soumise à des plafonds de participation et à des restrictions de transfert.
L'opération pourrait toutefois se heurter à d'autres écueils, notamment le respect des règles européennes de propriété et de contrôle applicables aux compagnies aériennes. Pour répondre à ces exigences, Castlelake s'est associé à Peter Bellew et Mark Breen, deux investisseurs ressortissants de l'Union européenne disposant d'une expérience dans le secteur aérien.
easyJet plc est une compagnie aérienne de vols directs basée au Royaume-Uni. Les activités de la société comprennent le transport aérien et les voyages organisés. Sa branche de transport aérien exploite un réseau de lignes. Elle dispose d’environ 355 appareils, desservant 1 207 liaisons dans 38 pays et 164 aéroports. Sa branche de voyages organisés commercialise des séjours tout compris. Ses destinations comprennent l'Irlande du Nord, l'Écosse, les îles Anglo-Normandes, l'Angleterre, l'Autriche, la Bulgarie, le Cap-Vert, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l'Égypte, la France, l'Allemagne, Gibraltar, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Italie, Malte, Monaco, le Monténégro, le Maroc, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, l'Espagne, la Suède, la Suisse, la Tunisie, la Turquie et bien d'autres encore. Elle propose une application client pour la réservation et l'embarquement à bord de l'avion. Elle inclut également des outils en libre-service permettant de gérer les perturbations via l'application. Elle s'adresse à de multiples segments de marché, notamment les voyages d'affaires, les visites à des amis et à la famille (VFR) et les voyages d'agrément.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.