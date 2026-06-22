BioArctic profite d'un accord de recherche avec Eli Lilly dans les maladies neurodégénératives, tandis que EasyJet reste portée par les spéculations autour de Castlelake. Dans le bas du tableau, Babcock recule malgré la croissance de son activité, pénalisé par un bénéfice annuel en retrait, tandis que plusieurs valeurs italiennes plient sous l'effet des détachements de dividendes.

Actions en hausse



BioArctic (+5%) : la biotech suédoise signe un accord de recherche avec Eli Lilly dans les maladies neurodégénératives. BioArctic développera un nouveau candidat-médicament en combinant sa technologie BrainTransporter avec une molécule du laboratoire américain. L'accord prévoit un paiement initial de 30 MUSD et jusqu'à 770 MUSD de paiements d'étapes et des redevances sur les ventes potentielles.



Infineon (+5%) : le spécialiste allemand des semi-conducteurs profite d'un relèvement d'objectif de cours spectaculaire signé Bernstein, qui passe de 74 à 102 EUR tout en maintenant sa recommandation à surperformance.



EasyJet (+4%) : la compagnie aérienne britannique à bas coûts salue la publication d'une troisième offre de rachat rendue publique par le fonds américain Castlelake, valorisant le titre à 625 pence par action dans le cadre d'une opération globale de 6,3 MdsUSD. Le rejet réitéré par la direction laisse entrevoir la possibilité d'une surenchère.



Nordex (+2%) : le fabricant allemand d'éoliennes grimpe après l'annonce de nouvelles commandes de 484 MW aux Etats-Unis, témoignant d'une demande soutenue sur le marché américain des énergies renouvelables. Cette prise de commandes significative renforce la visibilité sur le carnet de commandes du groupe.



ArgenX (+2%) : la biotech belgo-néerlandaise profite du démarrage de suivi de BNP Paribas Exane à surperformance. Le broker fixe un objectif de cours ambitieux à 1 219 USD, traduisant sa confiance dans le potentiel du spécialiste des maladies auto-immunes.



Actions en baisse



Babcock International (-4%) : malgré un chiffre d'affaires en hausse, le groupe britannique d'aéronautique et de défense voit son bénéfice annuel reculer. Ce repli s'explique en partie par une charge liée au programme de frégates Type 31. L'entreprise maintient toutefois son cap et confirme ses perspectives à moyen terme.



Hera (-5%) : six valeurs de la Bourse de Milan font l'objet d'un détachement de dividende. Si STMicroelectronics tire son épingle du jeu avec une hausse de +2,07%, la tendance est au repli pour Leonardo (-0,89%), Poste Italiane (-3,66%), Snam (-3,51%) et Terna (-3,56%). Hera est également concernée par cette opération.