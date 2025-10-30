EBay bat le consensus au 3ème trimestre, mais déçoit avec ses perspectives

eBay a fait état mercredi soir de résultats trimestriels meilleurs que prévu, marqués notamment par une croissance à deux chiffres de son activité totale, mais le groupe américain de commerce électronique a présenté des prévisions jugées décevantes à horizon 2026.



Le spécialiste des enchères en ligne - qui fête ses 30 bougies cette année - indique que la valeur totale des marchandises vendus sur sa plateforme (GMV) s'est accrue de 10% en données publiées lors du trimestre écoulé pour atteindre 20,1 milliards de dollars, alors que le consensus ne visait que 19,4 milliards.



Toujours au troisième trimestre, le groupe basé à San José (Californie) a dégagé un bénéfice net de 636 millions de dollars, soit 1,36 dollar par action, contre 588 millions (1,19 dollar par titre) un an plus tôt.



Sa marge opérationnelle hors exceptionnels (non-GAAP) s'est néanmoins légèrement tassée à 27,1% contre 27,2% un an plus tôt, tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 9% à 2,82 milliards de dollars, une performance bien au-dessus du consensus établi à 2,74 milliards.



Dans son communiqué, eBay souligne que la croissance de son chiffre d'affaires devrait s'accélérer au quatrième trimestre pour s'établir entre 10% et 12%, mais les analystes font remarquer que sa prévision de marge d'exploitation 'non-GAAP', attendue entre 25,8% et 26,3%, s'avère inférieure aux prévisions des analystes (26,9%).



Les investisseurs semblent par ailleurs s'inquiéter des perspectives pour 2026, même si l'équipe de direction a assuré qu'elle envisageait une activité totale (GMV) et un chiffre d'affaires en hausse à taux de changes constants l'an prochain.



L'absence de prévisions chiffrées conduit cependant les professionnels à redouter un ralentissement de la croissance, pour cause de base de comparaison défavorable après un exercice 2025 jusqu'ici plutôt réussi.



'La récente accélération de la croissance a conduit le marché à établir des estimations élevées, ce qui accroit nécessairement le risque de déception', prévient-on chez Jefferies, qui maintient une opinion 'sous-performance' sur le titre en raison de multiples de valorisation jugés élevés au vu d'une croissance inférieure à celle de ses pairs.



L'action eBay décrochait de près de 15% jeudi en fin de matinée pour revenir à des plus bas de trois mois.