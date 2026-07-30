EBay met la main sur Depop dans le secteur de la mode
eBay indique avoir finalisé l'acquisition de Depop, une place de marché de consommateur à consommateur (C2C) de premier plan spécialisée dans la mode, dotée d'une clientèle très engagée issue de la génération Z et des millennials.
"Avec des millions d'utilisateurs achetant et vendant des articles de mode, Depop a construit l'une des communautés les plus dynamiques de la revente de mode et développé une plateforme distinctive, guidée par sa communauté, fondée sur la découverte, la créativité et la connexion entre pairs", explique eBay.
"Sa clientèle très engagée et son offre de mode abordable font de Depop un complément naturel à la position de leader d'eBay dans le commerce C2C", ajoute le géant des enchères sur Internet, rappelant également que la mode représente pour lui un volume brut annuel de marchandises supérieur à 10 MdsUSD.
Dans le cadre du groupe, Depop fonctionnera comme une entreprise complémentaire, tout en conservant sa marque, sa plateforme, son expérience client et sa culture. Les capacités d'eBay aideront la filiale à améliorer l'expérience des acheteurs et des vendeurs, ainsi qu'à accélérer sa croissance.
eBay Inc. est la 1ère place de marché en ligne. Le groupe assure une plate-forme informatique permettant aux particuliers et aux professionnels d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité est assurée au travers de plusieurs sites Internet (ebay.com disponible en plusieurs langues, half.com, rent.com, shopping.com, kijiji.com, mobile.de et marktplaats.nl).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (52,2%), Royaume-Uni (14,1%), Chine (11,3%), Allemagne (8,8%) et autres (13,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.