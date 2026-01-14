EBay présente son premier plan climat et vise la neutralité carbone d'ici 2045

eBay a dévoilé mercredi sa première stratégie climatique globale, avec pour objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2045. Le plan, validé par l'initiative Science Based Targets (SBTi), s'inscrit dans le cadre de l'Accord de Paris et prévoit une décarbonation progressive des activités du groupe, de sa chaîne d'approvisionnement et de ses opérations logistiques. L'entreprise souligne avoir déjà atteint, un an plus tôt que prévu, son objectif d'alimenter l'ensemble de ses sites en électricité 100% renouvelable.



Depuis 2019, eBay affirme avoir réduit de 92% ses émissions opérationnelles (Scopes 1 et 2) et abaissé de 21% celles liées au transport, avec un objectif de -27,5% d'ici 2030. Pour atteindre ses nouvelles cibles, le groupe entend renforcer l'usage d'énergies renouvelables, favoriser l'innovation bas carbone dans la logistique, et promouvoir la revente entre particuliers comme levier d'économie circulaire.



Le transport, qui représente 84% des émissions Scope 3 d'eBay, constitue le principal défi. L'entreprise explore des solutions alternatives, telles que le retrait local et le report modal de l'avion vers le camion, en collaboration avec ses partenaires logistiques. Avec cet engagement, eBay emboîte le pas à Amazon, qui vise 2040 pour sa neutralité carbone, et Alibaba, qui s'est fixé l'objectif pour 2030.