eBay a annoncé mardi que son conseil d'administration avait officiellement rejeté l'offre d'acquisition non sollicitée et non contraignante soumise la semaine passée par GameStop, estimant que la proposition du distributeur de jeux vidéo n'était "ni crédible, ni attrayante".
Le spécialiste du commerce en ligne souligne que cette décision fait suite à un examen approfondi mené avec l'appui de ses conseillers financiers et juridiques.
Dans une lettre adressée au PDG de GameStop, Ryan Cohen, l'instance dirigeante d'eBay détaille les points de blocage ayant conduit à ce refus, à commencer par l'incertitude entourant le mode de financement de l'opération, les risques opérationnels liés au rapprochement, ainsi que des doutes sur la gouvernance et la structure de direction du nouvel ensemble.
Des perspectives jugées supérieures en solo
Le conseil d'administration réaffirme sa confiance dans la stratégie actuelle du site d'enchères, mettant en avant ses résultats récents et le renforcement de sa place de marché au niveau mondial.
"Le conseil d'administration d'eBay est convaincu que la société, sous sa direction actuelle, est bien positionnée pour continuer à générer une croissance durable et de la valeur à long terme pour les actionnaires", a déclaré l'entreprise dans son communiqué.
Pour mémoire, GameStop avait proposé le lundi 4 mai de racheter eBay pour environ 56 milliards de dollars via une offre mêlant numéraire et actions. Cette offre, fixée à 125 dollars par action, représente une prime d'environ 20% par rapport au cours de clôture de vendredi.
Une opération accueillie sans entrain par les investisseurs
Ryan Cohen, son PDG, avait expliqué vouloir transformer eBay en concurrent crédible d'Amazon via notamment le réseau de 1 600 magasins dont dispose l'enseigne de jeux vidéo aux États-Unis pour renforcer la logistique, l'authentification des produits et le commerce en direct.
Sachant que GameStop pèse près de quatre fois moins en Bourse qu'eBay, le projet de fusion avait été accueilli avec scepticisme par le marché.
A l'heure de la publication du communiqué d'eBay, GameStop n'avait pas encore commenté la décision de sa cible. Son titre était attendu en baisse de 4,4% mardi matin à l'ouverture de Wall Street, tandis que l'action eBay cédait autour de 0,9% en transactions d'avant-Bourse.
eBay Inc. est la 1ère place de marché en ligne. Le groupe assure une plate-forme informatique permettant aux particuliers et aux professionnels d'effectuer leurs transactions d'achat et de vente de biens et de services. L'activité est assurée au travers de plusieurs sites Internet (ebay.com disponible en plusieurs langues, half.com, rent.com, shopping.com, kijiji.com, mobile.de et marktplaats.nl).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (52,2%), Royaume-Uni (14,1%), Chine (11,3%), Allemagne (8,8%) et autres (13,6%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.