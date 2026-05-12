EBay rejette l'offre non sollicitée de GameStop

eBay a annoncé mardi que son conseil d'administration avait officiellement rejeté l'offre d'acquisition non sollicitée et non contraignante soumise la semaine passée par GameStop, estimant que la proposition du distributeur de jeux vidéo n'était "ni crédible, ni attrayante".

Le spécialiste du commerce en ligne souligne que cette décision fait suite à un examen approfondi mené avec l'appui de ses conseillers financiers et juridiques.



Dans une lettre adressée au PDG de GameStop, Ryan Cohen, l'instance dirigeante d'eBay détaille les points de blocage ayant conduit à ce refus, à commencer par l'incertitude entourant le mode de financement de l'opération, les risques opérationnels liés au rapprochement, ainsi que des doutes sur la gouvernance et la structure de direction du nouvel ensemble.



Des perspectives jugées supérieures en solo



Le conseil d'administration réaffirme sa confiance dans la stratégie actuelle du site d'enchères, mettant en avant ses résultats récents et le renforcement de sa place de marché au niveau mondial.



"Le conseil d'administration d'eBay est convaincu que la société, sous sa direction actuelle, est bien positionnée pour continuer à générer une croissance durable et de la valeur à long terme pour les actionnaires", a déclaré l'entreprise dans son communiqué.



Pour mémoire, GameStop avait proposé le lundi 4 mai de racheter eBay pour environ 56 milliards de dollars via une offre mêlant numéraire et actions. Cette offre, fixée à 125 dollars par action, représente une prime d'environ 20% par rapport au cours de clôture de vendredi.



Une opération accueillie sans entrain par les investisseurs



Ryan Cohen, son PDG, avait expliqué vouloir transformer eBay en concurrent crédible d'Amazon via notamment le réseau de 1 600 magasins dont dispose l'enseigne de jeux vidéo aux États-Unis pour renforcer la logistique, l'authentification des produits et le commerce en direct.



Sachant que GameStop pèse près de quatre fois moins en Bourse qu'eBay, le projet de fusion avait été accueilli avec scepticisme par le marché.



A l'heure de la publication du communiqué d'eBay, GameStop n'avait pas encore commenté la décision de sa cible. Son titre était attendu en baisse de 4,4% mardi matin à l'ouverture de Wall Street, tandis que l'action eBay cédait autour de 0,9% en transactions d'avant-Bourse.