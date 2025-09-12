EBITDA stable au premier semestre pour Roche Bobois

Roche Bobois présente un résultat net de 5,8 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2025, à comparer à 8,1 MEUR un an auparavant, avec un EBITDA stable à 36,7 MEUR, soit une marge en repli de 0,1 point à 17,8%.



Dans un contexte de marché encore peu dynamique pour l'ameublement, le groupe de distribution spécialisé affiche un chiffre d'affaires de 206,2 MEUR, en légère croissance de 0,9% à changes courants et 1,2% à changes constants.



Revendiquant un volume d'affaires total de 378,2 MEUR à fin août (-0,8% à changes constants), Roche Bobois confirme son dernier objectif pour l'exercice 2025 à savoir un chiffre d'affaires annuel stable et un EBITDA stable voire en léger repli.