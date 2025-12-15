Cet inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton pénétrant dans le cerveau, administré par voie orale, n'est en effet pas parvenu à retarder le délai d'apparition de la progression confirmée composite du handicap à 6 mois par rapport au placebo.
L'analyse préliminaire a montré que le profil de sécurité était cohérent avec les études précédentes sur le tolébrutinib. Les résultats complets de sécurité et d'efficacité seront présentés lors d'un prochain congrès médical.
Sur la base de ces résultats, Sanofi ne poursuivra pas l'enregistrement réglementaire pour la sclérose en plaques primaire progressive, une forme qui représente 10% de l'ensemble de la population de patients atteints de SEP.
Sanofi effectuera un test de dépréciation sur la valeur de l'actif incorporel attaché au tolébrutinib, dont le statut sera communiqué avec les résultats de l'exercice 2025, pour lequel les perspectives financières sont inchangées.
Echec du tolébrutinib de Sanofi dans la SEP-PP
Sanofi fait part d'un échec de son tolébrutinib dans l'étude de phase 3 PERSEUS dans la sclérose en plaques primaire progressive (SEP-PP), ce médicament expérimental n'ayant pas atteint son critère d'évaluation principal.
Publié le 15/12/2025 à 08:44
Cet inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton pénétrant dans le cerveau, administré par voie orale, n'est en effet pas parvenu à retarder le délai d'apparition de la progression confirmée composite du handicap à 6 mois par rapport au placebo.