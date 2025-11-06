EchoStar a annoncé jeudi la cession d’un nouveau lot de licences de spectre à SpaceX pour un montant d’environ 2,6 milliards de dollars, sous forme d’échange contre des actions. Cette opération stratégique renforce le partenariat entre les deux entreprises, initié en septembre à travers un accord plus large estimé à 17 milliards de dollars. Les fréquences transférées, issues de la bande AWS-3, sont utilisables à l’échelle nationale pour les communications mobiles et satellitaires, avec pour ambition de permettre à SpaceX de développer des services directs vers les appareils mobiles en s’appuyant sur son infrastructure spatiale.

Dans le même temps, EchoStar a annoncé la création d’un fonds d’investissement baptisé EchoStar Capital, confié à son ancien directeur général Hamid Akhavan, tandis que Charlie Ergen, cofondateur du groupe, reprend la direction de l’entreprise. EchoStar a également publié ses résultats du troisième trimestre, lourdement impactés par une dépréciation exceptionnelle de 16,48 milliards de dollars liée à l’abandon partiel de son réseau 5G. À la suite de ces annonces, le titre perdait environ 1% en séance.

Les activités opérationnelles du groupe, telles que Dish TV, Sling TV, Boost Mobile et Hughes, ne seront pas affectées par cette vente. Cette transaction fait suite à une autre cession majeure intervenue en août, au profit d’AT&T, pour 23 milliards de dollars. Ces accords successifs ont permis à EchoStar de satisfaire les exigences de la FCC en matière d’utilisation du spectre, entraînant la clôture de l’enquête réglementaire sur le déploiement de son réseau 5G. En combinant ses ressources avec celles de SpaceX, EchoStar entend repositionner ses actifs au service d’initiatives plus rentables et moins capitalistiques.