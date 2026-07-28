Eclaircie au Moyen-Orient, l'Europe avance en cadence

A l'approche de la mi-séance, les principaux indices boursiers européens évoluent au même rythme : Paris (8 460 points), Londres et Francfort progressent ainsi de 0,6%. L'accalmie au Moyen-Orient permet aux investisseurs de se concentrer sur la pluie de résultats qui s'abat sur le Vieux Continent.

Alors que les hostilités ont cessé depuis le début de la semaine, l'actualité géopolitique est reléguée au second plan, tout comme les menaces des rebelles houthis sur le détroit de Bab el-Mandeb.



Signe de cette accalmie, les cours du pétrole se détendent des deux côtés de l'Atlantique, avec -1,5% pour le Brent, à 87 USD le baril, et -2,1% pour le WTI, à 80,3 USD.



Néanmoins, le retour à la normale semble encore loin et les flux maritimes restent toujours très perturbés, rappellent les analystes d'UBS. Ainsi, "le trafic de pétroliers dans le détroit d'Ormuz demeure très inférieur à ses niveaux habituels, tandis que les passages par Bab el-Mandeb ne représentent qu'environ la moitié de la normale. Le terminal saoudien de Yanbu apparaît particulièrement affecté par les attaques récentes, avec un net ralentissement des chargements de brut", ajoutent-ils.



Les résultats à l'honneur



Ce midi, l'indice parisien est notamment tiré par Orange (+3,8%) qui a rehaussé ses objectifs annuels de croissance d'EBITDAaL à "plus de 4%" (contre "supérieure à +3%" précédemment) mais aussi par Renault (+3,6%).



Ls valeurs de la défense, à l'instar de Thales (+3,3%) ou de Safran (+2,6%), sont aussi bien orientées, cette dernière ayant publié ce matin des résultats semestriels en forte progression, avec notamment un BPA de 4,63 EUR, en hausse de 22%. Le groupe vise désormais une croissance du chiffre d'affaires d'environ 15% (contre 12 à 15% auparavant).



En revanche, Air Liquide recule de 2,4% après une publication globalement conforme aux attentes, mais sans grand relief. Même tendance pour Michelin : le Bibendum abandonne près de 2% après avoir publié hier soir un chiffre d'affaires de 12,7 milliards d'euros, en baisse de 2,6% en données publiées.



Par ailleurs, LVMH abandonne près de 1% après avoir publié hier soir un résultat net part du Groupe de 5,7 milliards d'euros au premier semestre, stable par rapport à l'année dernière.



Ailleurs en Europe, Mercedes-Benz (+4,2%) a publié des résultats trimestriels contrastés, marqués par une rentabilité sous pression dans son activité automobile en raison du ralentissement du marché chinois, mais soutenus par la bonne performance de ses utilitaires, de ses services financiers et par une stricte maîtrise des coûts.



Philips (-10,4%) a fait état hier soir de résultats meilleurs que prévu au deuxième trimestre, mais ses prises de commandes, ressorties en baisse sur la période, ont particulièrement déçu.



Plusieurs rendez-vous à suivre



Sur le front des statistiques, la confiance des ménages français poursuit son redressement en juillet, au vu de l'indicateur synthétique de l'INSEE, qui augmente de deux points à 86, mais demeure en dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2025).



Les marchés se concentreront aussi sur plusieurs résultats qui doivent être publiés dans la journée, avec notamment Boeing, Coca-Cola ou Hilton outre-Atlantique, mais aussi EssilorLuxottica, Soitec ou encore Lagardère, attendus dans la soirée sur le Vieux Continent.



En attendant, l'euro est stable face au billet vert autour de 1,136 USD.