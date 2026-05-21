ECM Technologies s'allège au capital de Semco Technologies
Semco Technologies annonce que son actionnaire majoritaire, ECM Technologies, a réalisé la cession de 1 111 111 actions Semco Technologies au prix de 45 EUR par action, représentant 50 MEUR, auprès d'investisseurs institutionnels par voie de placement privé accéléré.
Publié le 21/05/2026 à 08:22
À l'issue du règlement-livraison des actions cédées, prévu le 25 mai, ECM Technologies détiendra 6 075 546 actions Semco Technologies, correspondant à 59,2% du capital social et des droits de vote, tandis que le flottant sera porté à 40,6% du capital social.
ECM Technologies a pris un engagement de conservation auprès des coordinateurs globaux et teneurs de livre associés de 360 jours, identique à celui souscrit lors de l'introduction en Bourse de Semco, sur 100% des actions qu'il détient, sous réserve de certaines exceptions.